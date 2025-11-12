ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

"Все брехня": "Шугармен" прокоментував звинувачення НАБУ

61-річний Олександр Цукерман, якого підозрюють в організації корупційної схеми, зараз перебуває за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Цукермана називають співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів

Цукермана називають співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів

Один з фігурантів корупційного скандалу в українській енергетиці Олександр Цукерман, який фігурує на записах НАБУ під псевдо «Шугармен», прокоментував пред’явлену йому підозру у злочинах.

У телефонній розмові з журналістом проєкту «Схеми» Радіо Свобода він заперечив висунуті проти нього звинувачення.

«Все брехня», — коротко заявив він, не вдаючись в подробиці та аргументацію.

При цьому Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем та співробітником «бек-офісу» з легалізації коштів, підтвердив, що зараз не перебуває в Україні.

«Шугармен» також заявив, що повернеться в Україну, яка є його батьківщиною, «із задоволенням, коли буде час».

Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно декілька тижнів тому. Відомо, що у нього є паспорт громадянина Ізраїлю, за яким він раніше виїжджав з України.

Нагадаємо НАБУ та САП було викрито масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

Після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдоніми: «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.

Дата публікації
Кількість переглядів
175
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie