"Все брехня": "Шугармен" прокоментував звинувачення НАБУ

Цукермана називають співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів

Один з фігурантів корупційного скандалу в українській енергетиці Олександр Цукерман, який фігурує на записах НАБУ під псевдо «Шугармен», прокоментував пред’явлену йому підозру у злочинах.

У телефонній розмові з журналістом проєкту «Схеми» Радіо Свобода він заперечив висунуті проти нього звинувачення.

«Все брехня», — коротко заявив він, не вдаючись в подробиці та аргументацію.

При цьому Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем та співробітником «бек-офісу» з легалізації коштів, підтвердив, що зараз не перебуває в Україні.

«Шугармен» також заявив, що повернеться в Україну, яка є його батьківщиною, «із задоволенням, коли буде час».

Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно декілька тижнів тому. Відомо, що у нього є паспорт громадянина Ізраїлю, за яким він раніше виїжджав з України.

Нагадаємо НАБУ та САП було викрито масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

Після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдоніми: «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.