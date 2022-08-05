«Все буде Україна»: народний тренер Андрій Мацола започаткував музичну ініціативу для ЗСУ разом з учасниками «Голосу країни-12»

«Все буде Україна!» — музична ініціатива народного тренера «Голосу країни» Андрія Мацоли для підтримки військових ЗСУ, до якої долучилися талановиті артисти, учасники 12 сезону вокального шоу, які прагнуть підтримати українських воїнів на їхніх бойових позиціях.

В межах цієї ініціативи молоді виконавці виступають для захисників в прифронтових зонах. Учасниками заходів стали Марта Ліпчей, гурт «Spiv brativ», Анна Кіндзерська, Максим Бородін та гурт «2Tone».

«Пісня має надзвичайну силу — вона надихає, лікує, надає сил. Саме тому виникла ідея підтримати Збройні Сили України музичними виступами в прифронтових зонах. Молоді й талановиті учасники «Голосу країни 12», не вагаючись, долучилися до ініціативи під назвою «Все буде Україна», бо навіть найвідважнішим воїнам між боями потрібен відпочинок», - заявив Андрій Мацола.

Музиканти, яких об’єднав Андрій Мацола, з різних регіонів України. Вони виховувались у різних традиціях, говорили різними мовами, але зараз всі вірять в одне: в нашу перемогу і знають, що все буде Україна.

«Цими виступами ми хочемо показати нашим захисникам і героям, що сьогодні вся Україна разом з ними, що ми не боїмось ні ворожих ракет, ні їхніх гармат чи куль. Ми, українці, навчились долати страхи, бо точно знаємо що з нами ЗСУ, з нами Бог і правда, а, отже, ми неодмінно переможемо!» — додає народний тренер.

Нагадаємо, трансляція шоу “Голос країни-12” перервалася на 5 епізоді сліпих прослуховувань через вторгнення рф на територію України. У цьому сезоні "Голосу країни" з'явилось п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" – народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Заріцька, вона ж KAZKA.