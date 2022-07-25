Все було в диму: на Полтавщині в пожежі загинув хлопчик, якого самого залишили вдома (фото)

У Полтавській області в пожежі загинув школяр.

Вогонь спалахнув у приватному житловому будинку. У результаті займання загинула 10-річна дитина.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 24 липня о 13:05. Горів будинок на вулиці Шевченка в селі Березова Рудка Лубенського району.

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Рятувальники, які прибули на місце, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу було локалізовано о 13:40, а о 14:00 – ліквідовано

Точні причини пожежі встановлюються. Як пише видання "Новини Полтавщини" з посиланням на речницю Головного управління ДСНС у Полтавській області Світлану Рибалко, мати й дідусь дитини поїхали до бабусі у лікарню. Хлопчик залишився вдома.

На момент, коли дорослі повернулися, з дверей будинку валив дим, мати винесла дитину на подвір’я. Хлопчика відвезли до фельдшера, викликали “швидку”. Дитину намагалися реанімувати, але марно.

Тіло дитини направлено до Лубенського відділення БСМЕ. Вогнем знищено речі бувші у вжитку, закопчено 60 кв. м облицювання житлового будинку.

Нагадаємо, у Львівській області у власному будинку згорів чоловік.

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