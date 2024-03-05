"Будівництво розпочалося ще у грудні": Лиховій про лінію оборони на Донбасі

За його словами, "люди хочуть бачити стіну".

На Донбасі зведені серйозні укріплення, щоб стримувати наступ росіян. Це не суцільна лінія, а розгалужена система, збудована ще з грудня 2023 року.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як наголосив речник, на Донбасі оборона не така, як у росіян на інших напрямках. Все прив'язано до рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод.

"Я особисто був на укріпленнях, вони збудовані, це не суцільна лінія, як хтось хоче бачити, але це розгалужена система ще з грудня 2023 року", – зазначив Лиховій.

Він зазначив, що йдеться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також мобільні взводно-опорні пункти з броньованими капсулами.

"Ті, хто кажуть, що у нас немає фортифікацій, вони насамперед принижують інженерні війська та наші механізовані бригади, які постійно виконують цю роботу для посилення оборони. Укріплень багато не буває, хотілося б ще більше", – заявив військовий.

Раніше Лиховій розповів про будівництво фортифікацій на Авдіївському напрямку.

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