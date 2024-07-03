"Все це можна зупинити": Зеленський відреагував на удар РФ по Дніпру

Увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Станом на цей час відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", – констатував він.

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Як наголосив український лідер, у Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по наших фронтових позиціях.

"Все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхнім авіабазам. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях", – запевнив він.

Нагадаємо, зранку 3 липня в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Після них у місті виникли пошкодження, зокрема біля торговельного центру. Біля місцевого медзакладу виникла пожежа.

5 загиблих та 39 поранених! Наслідки ранкової атаки РФ на Дніпро

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