"Все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну": у Ялті в результаті потопу в море змило сміттєзвалища

Вода у бухті поблизу Ялти через забрудненість змінила колір.

Через зливи у Ялті був потоп. В результаті в морі опинилися звалища будівельного сміття та побутових відходів.

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Те, який вигляд має бухта поблизу Ялти, в соцмережі показав екоактивіст, ексочільник Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

"Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями, через потужні зливи, звалища просто змило у море. Цей випадок - красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією. Безвідповідальність та байдужість - це саме те, що відрізняє теперішнє становище півострова", - повідомив екоактивіст.

За його словами, з моменту окупації у Криму сталася трагедія в Армянську, в результаті аварії на заводі "Кримський титан" в атмосферу потрапили отруйні випаровування, які осідали на поверхнях і вбивали все живе. Викидами отруїлися кілька тисяч людей в декількох регіонах.

Він додав, що зараз окупанти нещадно вирубують та забудовують Фороський парк - заповідну територію, де ростуть десятки екзотичних та червонокнижних дерев, а за час окупації в Криму пересохло 7 основних річок та два водосховища.

Також, за його словами, несприятлива екологічна ситуація склалася на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт. В результаті підземні води затоплюють усі підземні пустоти, руйнуючи та забруднюючи ґрунти.



"Спостерігаючи за усім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну", - резюмував Єгор Фірсов.

Нагадаємо, що кількість евакуйованих жителів Ялти з місць підтоплення перевищила 600 осіб, 50 з них — діти. Без газопостачання в місті залишаються 719 абонентів. Водночас городянам почали відновлювати подачу води та електрики.

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