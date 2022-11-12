"Все інше - це просто картинки й лякалки": експерт розповів, яка зброя РФ є найнебезпечнішою для України

В Україні Росія використала практично усе, що в неї було найкраще і було поставлено на потік

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт і льотчик, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

На його думку, небезпечними для України є гіперзвукові ракети "Кинджали" на винищувачах Міг-31.

"Це дійсно небезпечна зброя, яка несе напівтонний заряд. Проблема буде, якщо він буде нести ядерний заряд. Все інше - це просто картинки й лякалки. Тому ні "Сатана", ні оголошені підводні безпілотники, про які було дуже багато сказано, ні далекі бомбери, які вони розробляють – це те, що не стало у виробництво, а значить воно використовуватися не буде", - зазначив експерт.

Також експерт зауважив, що найнебезпечніша російська ракета це - С-300. Цієї зброї дуже багато на озброєнні РФ. Таких ракет в Росії випущено від 5 до 7 тисяч штук. Ці ракети класу "земля-повітря" росіяни використовують як "земля-земля".

Нагадаємо, що український захисник Олександр Петлінський встановив світовий рекорд зі знищення броньованої техніки з “Джавеліна”. З американського ракетного комплексу за день він знищив 6 цілей. Такий результат не показував жоден військовослужбовець у світі.

Читайте також: