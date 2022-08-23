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"Все командування, всі командири написали відмову": російські окупанти не схотіли бути "м'ясом" і іти в наступ

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"Все командування, всі командири написали відмову": російські окупанти не схотіли бути "м'ясом" і іти в наступ

Фото: Associated Press

Російські окупанти все частіше пишуть рапорти про звільнення зі служби.

Так, на території України підрозділ окупапнтів відмовився йти в наступ.

Про це йдеться в телефонній розмові двох окупантів, яку перехопило ГУР Міноборони.

"Товаришу майору" зателефонував один із його підлеглих і поцікавився, чи загрожує йому звільнення через відмову виконувати наказ. Він розповів, що його підрозділу надійшов наказ про наступ, оскільки інший (17-й полк) відмовився йти у наступ.

Більшість командирів та солдатів підрозділу окупанта, який телефонував майору, теж написали відмови.

"Все командування, наш комбат, командир роти, написали відмови і я разом із ними. Бути м'ясом нах**й я не хочу", - говорить окупант.

Він додав, що у разі чого повторно напише рапорт, щоб поїхати звідси.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в трьох населених пунктах Запорізької області.

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