Все купили мама і дружина: у голови кібербезпеки СБУ журналісти виявили квартири на понад 25,5 млн грн

Рідня начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Журналісти детально дослідили статки дружини та матері головного кіберрозвідника України.

Про це йдеться у журналістському розслідування проєкту "Слідство.Інфо".

Елітна квартира дружини Вітюка

Повідомляється, що вже під час повномасштабного вторгнення дружина Вітюка Юлія стала власницею квартири площею 195 кв. м у будинку преміумкласу. Комлекс розташований у Печерському районі Києва. Серед його переваг вказуються вільне планування, кухні-їдальні площею від 30 кв. м, шумоізоляція апартаментів, розкішні кімнати з панорамними вікнами завширшки 6 м і фантастичними краєвидами на Ботанічний сад та річку Дніпро.

Квартиру Юлія Вітюк придбала у грудні 2023 року. Як з’ясували журналісти, житло такого розміру з ремонтом у цьому житловому комплексі може коштувати майже 1,5 млн дол.

Ілля Вітюк із дружиною Юлією / Фото: Слідство.Інфо

Елітний ЖК на у Печерському районі столиці / Фото: lunstatic.net

Квартири без ремонту в цьому ЖК на сайтах з продажу нерухомості коштують приблизно 3000 дол. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну в Києві.

Ціна за квадратний метр у ЖК, де придбала квартиру дружина Іллі Вітюка / Фото: Слідство.Інфо

Таким чином розслідувачі підрахували, що дружина кіберрозвідника мала б сплатити 585 тис. дол. за свою квартиру без ремонту – або 21,5 млн грн за курсом на момент купівлі. Однак у декларації Вітюка вказано, що ця квартира була придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша від ринкової.

Експерт розповів у коментарі журналістам, які наслідки може мати заниження посадовцями вартості майна, не знаючи, про кого саме йдеться.

"Якщо вартість, за якою було придбано фактично житло, відрізняється від тієї, що вказана у декларації (тобто особа недостовірно задекларувала вартість своїх активів), то це може бути підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за частиною другою статті про недостовірне декларування", – пояснив юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук.

Він додав, що в такому разі особі загрожують до двох років ув’язнення.

Звідки у Вітюка чи дружини гроші на дорогу квартиру

Повідомляється, що у розпорядженні "Слідство.Інфо" є декларація Іллі Вітюка, яку він опублікував у березні. Проте в день публікації розслідування документ зник із сайту НАЗК.

Так, згідно з даними в декларації, 2021 року річна зарплата очільника кіберрозвідки СБУ становила трохи більше 700 тис. грн. На той момент Вітюк обіймав посаду керівника одного з управлінь у тому ж департаменті. Керівником департаменту він став у листопаді того ж року. Водночас заробіток дружини посадовець у декларації не вказав.

Юлія Вітюк за шість діб до повномасштабного російського вторгнення зареєструвала ФОП. За неповний 2022 рік вона змогла заробити майже 9,5 млн грн. Наступний рік став ще успішнішим для новоспеченої підприємиці – заробіток сягнув понад 13 млн грн. Тобто щомісячний прибуток дружини топового працівника СБУ становить понад мільйон гривень.

Головний вид діяльності ФОП Юлії Вітюк – сфера права. Однак у відкритому доступі немає жодної інформації ні про її клієнтів, ні про те, які саме послуги надає підприємниця.

ФОП Юлії Вітюк / Фото: Слідство.Інфо

Коли журналісти зателефонували до Юлії Вітюк, щоб дізнатися про рід заняття її бізнесу, вона відмовилася обговорювати цю тему.

"Виникає запитання: а чи не пов’язані високі заробітки пані Юлії (це понад мільйон гривень на місяць) з роботою її чоловіка? До того ж такі раптові та великі прибутки дружини посадовця можуть привернути увагу правоохоронців", – йдеться у публікації "Слідство.Інфо".

Як пояснив юридичний радник Transparency International Ukraine, це може бути одна зі схем неправомірної вигоди, коли сам посадовець особисто нічого не отримує, натомість отримує його близька особа.

"В ході досудового розслідування можуть бути перевірені факти: чи насправді це було підприємницькою діяльністю. Якщо людина надає певні підприємницькі послуги, то у неї є документи – які послуги надав, кому і яким чином здійснили оплату. Все це буде видно з відомостей податкового обліку, банківської інформації – доступ до яких можуть отримувати правоохоронні органи в процесі проведення розслідування. І це буде їхня задача: перевірити, чи це була дійсно підприємницька діяльність, чи це маскування незаконних доходів", – розповів Демчук.

Нерухомість у Києві матері Вітюка

На відміну від дружини Іллі Вітюка його мати Наталія бізнесом не займається, проте крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка володіє двома квартирами у житлових комплексах Києва.

Перша – двокімнатна квартира площею 85 кв. м – розташована просто на Дніпровській набережній. З вікон будинку відкривається краєвид на розлогі береги Дніпра.

Цю оселю на лівому березі Києва Наталія Вітюк придбала 2013 року. Нині вартість схожої квартири на ринку сягає 177 тис. дол. Відповідно до декларацій посадовця СБУ, саме там він з родиною жили 2021 та 2022 років.

ЖК на лівому березі Дніпра у Києві / Фото: Слідство.Інфо

Ще одне житло у матері Вітюка є в затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Ця квартира не така простора, але теж коштує чимало: 50 кв. м у цьому ЖК можуть стати у 100 тис. дол.

Загальна вартість лише київських квартир Наталії Вітюк – майже третина мільйона доларів або ж понад 4 млн грн, якщо рахувати по курсу на момент придбання.

Журналіст зателефонував матері посадовця СБУ, щоб поставити запитання про придбану нерухомість. Жінка повідомила, що перебуває на роботі і не може обговорювати це питання.

"Послухайте, я на роботі. Я не можу обговорювати такі речі. Я маю такі речі телефоном обговорювати? Я працюю лікаркою, я зараз оглядаю пацієнта і обговорювати з вами зараз нічого не буду", – сказала Наталія Вітюк.

Повідомляється, що на подальші телефонні дзвінки вона не відповіла.

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В СБУ прокоментували статки родини Вітюка

Журналісти повідомили, що сам Ілля Вітюк не вийшов на звʼязок з редакцією, тож вони надіслали офіційний запит до СБУ із переліком детальних запитань щодо майнового стану посадовця. Ось, що там відповіли:

"Дружина І. Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об’єкт нерухомості. Водночас його матір – відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади як у державних, так і у приватних медичних закладах. Ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість".

Водночас в СБУ проігнорували запитання журналіста про те, яким саме бізнесом займається дружина Вітюка, як їй вдалося придбати квартиру в ЖК преміумкласу за ціною, майже вдвічі меншою від ринкової. Так само не було відповіді на запитання про вартість квартир матері головного кіберрозвідника.

"У підсумку, тільки дружина та матір Вітюка володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Заможність родини зростала разом з карʼєрою Іллі Вітюка. Після отримання вищої посади – дружина почала заробляти значні кошти та обзавелась елітною нерухомістю. Відкритим залишається запитання: чи нещодавно присвоєне звання бригадного генерала СБУ теж позначиться на добробуті родини Вітюків?" – резюмували журналісти.

Нагадаємо, антикорупційні органи викрили групу, що заволоділа 95 млн грн на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці". До цієї історії може бути причетний посадовець СБУ, ексрадник Офісу президента Артем Шило. А компанія, яка нібито мала постачати обладнання, насправді "водить дружбу" з Росією.

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