У Сумах жінка організувала бордель у хостелі: намагалася втягнути 16-річну сироту

Українку викрили на організації борделю

У Сумах викрито 50-річну жінку, яка організувала місце розпусти в одному з хостелів та залучала клієнтів через Мережу.

Про це повідомили ДПСУ.

«Підозрювана надавала інтимні послуги сама і втягувала інших жінок. Вартість становила близько 6000 грн за годину. Крім того, зловмисниця намагалася втягнути у проституцію 16-річну дівчину-сироту, обіцяючи їй житло та стабільний дохід», — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисницю затримано. Під час обшуку вилучили гроші, інтимні аксесуари, контрацептиви, а також предмети, схожі на патрони, і магазини до автомата. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області пенсіонерка облаштувала підпільне місце для надання сексуальних послуг, використовуючи скрутне становище інших жінок. Слідство з’ясувало, що організаторка особисто координувала клієнтів по телефону.