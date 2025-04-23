Все менше українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку: думка соціолога

Все менше українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку. / © Associated Press

Реклама

Порівняно з піднесенням 2022 року, зараз спостерігається певне зниження рівня оптимізму та кількості тих, хто вважає, що країна рухається в правильному напрямку. Проте, на думку соціолога, це є проявом втоми, психологічного виснаження та більш прагматичного погляду на ситуацію, а не ознакою розчарування.

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна проаналізував зміни в суспільних настроях українців на четвертому році повномасштабної війни, зокрема щодо втоми та готовності терпіти подальші воєнні дії.

"Попри всі жахливості трьох років, українці зберігають і оптимізм, і почуття емоційної належності до України, української нації та її долі. Тому хоча деякі показники і знизилися, але з точки зору всенародного опору ситуація лишається такою ж. Це і готовність терпіти війну стільки, скільки потрібно, і незгода йти на територіальні компроміси, і емоційний стан", – підкреслив соціолог.

Реклама

Він пояснив, що ефект "згуртування навколо прапора", характерний для першого року великої війни, поступово поступається місцем рутинному стресу та відчуттю невизначеності. Однак, за словами Паніотто, в суспільстві залишається міцне ядро стійкості, яке підтримує його.

Соціолог також прокоментував зростання критики влади після невдалого контрнаступу наприкінці 2023 року, що свідчить про повернення до більш активного політичного життя. Він висловив жаль з приводу того, що політична боротьба часто стає безвідповідальною та послаблює згуртованість суспільства.

Підсумовуючи, Володимир Паніотто наголосив, що попри втому, українці зберігають готовність до тривалої боротьби, хоча їхній погляд на ситуацію стає більш реалістичним.

Раніше повідомлялось, як війна вплинула на рівень щастя українців.