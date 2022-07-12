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"Все місто у заручниках": окупанти заблокували можливість виїзду з Мелітополя

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"Все місто у заручниках": окупанти заблокували можливість виїзду з Мелітополя

Російські окупанти вчергове заблокували можливість виїзду з тимчасово захопленого Мелітополя.

Загарбники країни-агресорки Росії позбавляють мешканців міста виїхати до Запоріжжя. З незрозумілих причин не пропускають через блок-пост в окупованій Василівці.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що прикрились тисячами цивільних людей як живим щитом. Все місто у заручниках. Скільки днів триватиме блокада - невідомо. Але боремось за те, щоб проїзд відкрили", - наголосив мер Федоров.

Як повдомлялося, у селищі Мирне поблизу Мелітополя 12 липня горить база військової частини ДСНС України, яку захопили російські окупанти окупанти. Відомо, що саме туди російські війська перевезли свою техніку.

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