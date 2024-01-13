"Все не так круто": боєць ЗСУ про справжню ситуацію на фронті та мобілізацію

Ситуація на фронті дуже складна. Нам потрібно більше людей, щоб перемогти ворога.

Про це розповів інтерв'ю ISLND TV військовий ЗСУ та відомий руфер "Мустанг", який служить у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура".

Треба міняти людей, щоб не доходило до втрати боєздатності

Як каже військовий, нам потрібен, наприклад, мільйон людей в армії, якщо його немає – ми програємо війну. Мільйон – це треба міняти людей, постійно здійснювати ротації, треба виходити й казати як є.

"Але, мабуть, краще це було казати спочатку, а не робити телемарафон. Воно якось все класно виглядає, все класно воюється – от хай вони й воюють. І тут йому кажуть "ні, все не так круто". Багато поганих штурмів, дуже багато втрат. І в цей момент людина починає думати, що я туди не хочу, я не хочу помирати", – говорить він.

Однак питання так не стоїть, каже "Мустанг", його вже немає. І ми не можемо ставити його так, якщо хочемо взагалі продовжувати існувати як держава.

"Нам треба більше людей. Тоді ми зможемо їх частіше ротувати й не будемо доходити до межі, коли люди гіпервтомлені й вони просто втрачають боєздатність вже", – запевняє боєць.

Раніше командир артилерійського взводу 30 ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький сказав, що для підготовки “нормального військового” потрібно щонайменше шість місяців.

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