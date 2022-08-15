"Все, немає більше, все під завалами": у Мережі показали, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній (фото, відео)

У Попасній "самоліквідувалася" база окупантів ПВК "Вагнер".
На її місці руїни, які ще димляться.
Відео наслідків роботи невідомих "месників" виклали в Мережі.
"Все, немає більше, все під завалами, бл*дь", - говорять найманці, які оглядають розбиту вчора базу "Вагнер" в окупованій Попасній на відео за кадром.
На кадрах видно, що на місці колишньої бази залишилися руїни. Там "поховано" також озброєння приватної компанії та речі окупантів.
Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній, там міг бути їхній ватажок Пригожин.
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