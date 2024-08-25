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Все нові "трофеї": ЗСУ захопили склад боєкомплектів та поліцейські автомобілі РФ (відео)

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Все нові "трофеї": ЗСУ захопили склад боєкомплектів та поліцейські автомобілі РФ (відео)

Курська операція / Фото: Associated Press

Вочевидь, окупантів охопила справжня паніка.

У Курській області ЗСУ вдалося захопити склад боєкомплектів до мінометів та російські поліцейські автомобілі. Це пов'язано з панічним відступом російських військ.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

"Тікали так, що навіть спалити не встигли", – відзначив він.

ЗСУ захопили склад боєкомплектів до мінометів та російські поліцейські автомобілі

ЗСУ захопили склад боєкомплектів до мінометів та російські поліцейські автомобілі

Нагадаємо, вторгнення ЗСУ до Курської області мало на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Також вторгнення на територію РФ повинне додати мотивації втомленим українцям.

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