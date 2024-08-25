Все нові "трофеї": ЗСУ захопили склад боєкомплектів та поліцейські автомобілі РФ (відео)

Вочевидь, окупантів охопила справжня паніка.
У Курській області ЗСУ вдалося захопити склад боєкомплектів до мінометів та російські поліцейські автомобілі. Це пов'язано з панічним відступом російських військ.
Про це пише журналіст Денис Казанський.
"Тікали так, що навіть спалити не встигли", – відзначив він.
Нагадаємо, вторгнення ЗСУ до Курської області мало на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Також вторгнення на територію РФ повинне додати мотивації втомленим українцям.
Читайте також: