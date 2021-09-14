Все обличчя було у крові: під Дніпром домашній собака напав на 14-річну дівчину

Дівчинці зашивали губу і накладали шви на щоку.
В селищі Кринички Дніпропетровської області собака напав на перехожу. Дівчина йшла вулицею, коли на дорозі зненацька з'явився пес і накинувся на неї, повалив на землю і вчепився в обличчя.
Про це розповідають "Нові Рубежі - Криничанський район".
Мама дівчинки Наталія розповіла, що у дитини дві рвані рани на щоці і губі. Тієї ж ночі її доньку прооперували у третій міській дитячій лікарні Дніпра. Зараз стан дівчинки задовільний. Проте медики говорять, що шрами на обличчі можуть залишитися і в подальшому потрібно буде робити пластичну операцію.
Також є побоювання стосовно того, чи не виявиться сказ у собаки, який покусав дитину.
Родина постраждалої дівчинки звернулася до поліції. Господарів собаки знайшли, від відповідальності вони не відмовляються і готові сплатити постраждалій дитині за лікування.
Тварину прив’язали.
Нагадаємо, що на пляжі у США дикий койот напав на трирічну Елоді Льюїс з південного Лондона і пошматував її обличчя. У результаті чого дівчинці знадобилася хірургічна операція для відновлення пошматованого вуха.