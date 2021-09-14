Все обличчя було у крові: під Дніпром домашній собака напав на 14-річну дівчину

Все обличчя було у крові: під Дніпром домашній собака напав на 14-річну дівчину

Дівчинці зашивали губу і накладали шви на щоку.

В селищі Кринички Дніпропетровської області собака напав на перехожу. Дівчина йшла вулицею, коли на дорозі зненацька з'явився пес і накинувся на неї, повалив на землю і вчепився в обличчя.

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Про це розповідають "Нові Рубежі - Криничанський район".

Мама дівчинки Наталія розповіла, що у дитини дві рвані рани на щоці і губі. Тієї ж ночі її доньку прооперували у третій міській дитячій лікарні Дніпра. Зараз стан дівчинки задовільний. Проте медики говорять, що шрами на обличчі можуть залишитися і в подальшому потрібно буде робити пластичну операцію.

Також є побоювання стосовно того, чи не виявиться сказ у собаки, який покусав дитину.

Родина постраждалої дівчинки звернулася до поліції. Господарів собаки знайшли, від відповідальності вони не відмовляються і готові сплатити постраждалій дитині за лікування.

Тварину прив’язали.

Нагадаємо, що на пляжі у США дикий койот напав на трирічну Елоді Льюїс з південного Лондона і пошматував її обличчя. У результаті чого дівчинці знадобилася хірургічна операція для відновлення пошматованого вуха.

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