Все обвалиться: експерт розповів, як Кримський міст назавжди вивести з ладу

Експерт також розповів про те, які пошкодження є на Кримському мосту внаслідок нещодавнього удару.

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Окупаційна влада Криму заявила, що один з прольотів після удару не підлягає відновленню. Аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що з точки зору міцності, цей міст – проста інженерна конструкція, яка складається з досить звичайних елементів.

Про це він розповів 18 липня в ефірі національного телемарафону.

"Оці прольоти стоять на опорах, одна опора у них закріплена, друга опора – вільна... Вона тільки опирається, вона ні чим не придавлена до мосту... Мабуть, під'їхали якісь хлопці... знизу щось там підклали і воно бабахнуло", - зазначив він.

Також аналітик пояснив, що має статися на Кримському мосту, аби він перестав функціонувати назавжди.

"Там дві арки: одна арка для автомобільного переходу, а друга – для залізнодорожнього... Її міцність обумовлена тим, що це як лінійка, яку трохи зігнули, і вона спирається на два кінці. В будь-якому місці, де ти її поламаєш, там вона обрушиться. Тому що вся ця конструкція працює на стискання. Тільки ти виведеш щось із ладу – воно все обвалиться. І обвалиться вже не на тиждень, не на два тижні, не пів року, а назавжди", - розповів Криволап.

Нагадаємо, у Путіна заявили, що нічна атака 18 липня по Одесі та Миколаєву була "відплатою" з боку Росії за вибухи на Кримському мосту.

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