"Все одно знаходимо і наводимо артилерію": миколаївські десантники знищили техніку окупантів, яку ті намагалися сховати (відео)

"Все одно знаходимо і наводимо артилерію": миколаївські десантники знищили техніку окупантів, яку ті намагалися сховати (відео)

Миколаївські десантники продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку.

Кількома влучними пострілами з артилерії було знищено кілька одиниць ворожої техніки.

Відео виклали на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

На відео зафіксовано загорання кількох ворожих машин, після професійної “роботи” артилерійських підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

"Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію, – зауважив командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.

Відео можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що під час контрнаступу на Харківщині військові знищили найновітніший танк РФ, який вони охрестили "найкращим в світі".

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