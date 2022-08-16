"Все під контролем": Аксьонов назвав кількість постраждалих у Майському, де детонують боєприпаси (відео)

В окупованому Криму детонують снаряди у військовій частині у селі Майське.

Чекрез це жителів населених пунктів в радіусі 5 км терміново евакуюють.

Про це заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Він підтвердив, що на території військової частини в селі Майське здетонували боєприпаси.

"оцеплена 5-кілометрова зона навколо склада, де триває детонація. Про причини події буде говорити Міноборони і слідча комісія. Поки в нас дані про двох постраждалих: один отримав осколочне поранення, ще одного - придавило стіною. Їх життю ніщо не загрожує. Зараз іде виселення людей, які перебувають у 5-кілометровій зоні. Швидка допомога і правоохоронні органи мобілізовані у достатній кількості. Все під контролем", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, зранку, 16 серпня у Криму пролунали вибухи, піднявся величезний стовп диму.

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