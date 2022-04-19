"Все підсмажене і знищене": гірсько-штурмова бригада ЗСУ ліквідувала склад боєприпасів окупантів

"Все підсмажене і знищене": гірсько-штурмова бригада ЗСУ ліквідувала склад боєприпасів окупантів

Українські військові розгромили склад боєприпасів російських окупантів.

Склад з боєприпасами окупанти замаскували у лісонасадженні, але ЗСУ його виявили і знищили.

Про це повідомляє пресслужба 10 гірсько-штурмової бригади у фейсбук.

"Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на нашій території. Це робота артилерії Едельвейсів. Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та...знищене! Операція "маскування" від непрошених гостей провалилась, не почавшись", - прокоментували у гірсько-штурмовій бригаді.

Нагададаємо, що українські десантниками розбили та знищили бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.