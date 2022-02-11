Цукрозамінник: що це, чому він шкідливий і який краще? / Pexels

Все про цукрозамінники: які вибрати, яка від них шкода та чому інколи краще з’їсти шматочок торта

Все про цукрозамінники: які вибрати, яка від них шкода та чому інколи краще з’їсти шматочок торта

Сьогодні багато людей намагається розібратися в своїй тязі до солодкого та припинити вживати надмірну кількість цукру. Часто, щоб залежність від солодощів пережити легше, використовують цукрозамінники. Та чи дійсно вони такі корисні і які краще вибрати, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповіла в своєму Instagram ендокринологиня Катерина Григор’єва, вона не рекомендує використовувати цукрозамінники взагалі. Адже здорова людина отримує достатню кількість вуглеводів з овочів, ягід, фруктів, зелені, горіхів та безглютенових злаків. А якщо є хронічне запалення, порушення вуглеводного обміну, поганий стан мікробіому, тоді цукрозамінники навіть погіршують стан. Проте, за словами ендокринологині, “саме в цей період люди вирішують зав'язати з цукром і часто переключаються на цукрозамінники” і наносять шкоди своєму здоров’ю.

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Цукрозамінники: чи можна все ж якісь вибрати?

Якщо ви не можете побороти свою тягу до солодкого і потрібно тимчасово перейти на цукрозамінники, Катерина радить звернути увагу на стевію або еритрит.

Але цього не варто робити на довгострокові терміни. Як тільки ви зможете розібратись в чому проблема (психологічна чи біохімічна тяга), краще відразу припинити вживання не лише цукру, але і його замінників.

Цукрозамінники і їхня небезпека

Цукрозамінники і їхня небезпека / Pexels

Цукрозамінник взаємодіє з вашими рецепторами, які відповідають за появу солодкого смаку, підтримуючи шкідливу тягу до солодощів. Тому краще не обманювати свої рецептори, а попрацювати з професіоналом, наприклад, з психологом.

В людському організмі рецептори солодкого існують не лише в роті, але й в шлунку, жировій тканині, мозку, підшлунковій залозі. Коли цукрозамінник стимулює їх, наприклад, в шлунку, посилюється апетит і виробляється гормон голоду. А коли цукрозамінник впливає на гормони в підшлунковій залозі, виділяється інсулін.

Частина цукрозамінників викликає надмірне бактеріальне зростання та збільшують ризик нейродегенеративних захворювань.

Сорбіт, еритрит, ксиліт та інші цукрозамінники викликають діарею, їх також забороняється вживати при жовчнокам'яній хворобі, адже вони посилюють відтік жовчі.

Через цукрозамінники може порушуватися синтез серотоніну та дофаміну.

А ще з’являються алергічні реакції.

Ендокринологиня вважає, що краще інколи дозволити собі шматочок торта, аніж кожного дня вживати цукрозамінники.