Все про цукрозамінники: які вибрати, яка від них шкода та чому інколи краще з’їсти шматочок торта

Сьогодні багато людей намагається розібратися в своїй тязі до солодкого та припинити вживати надмірну кількість цукру. Часто, щоб залежність від солодощів пережити легше, використовують цукрозамінники. Та чи дійсно вони такі корисні і які краще вибрати, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як розповіла в своєму Instagram ендокринологиня Катерина Григор’єва, вона не рекомендує використовувати цукрозамінники взагалі. Адже здорова людина отримує достатню кількість вуглеводів з овочів, ягід, фруктів, зелені, горіхів та безглютенових злаків. А якщо є хронічне запалення, порушення вуглеводного обміну, поганий стан мікробіому, тоді цукрозамінники навіть погіршують стан. Проте, за словами ендокринологині, “саме в цей період люди вирішують зав'язати з цукром і часто переключаються на цукрозамінники” і наносять шкоди своєму здоров’ю.
Цукрозамінники: чи можна все ж якісь вибрати?
Якщо ви не можете побороти свою тягу до солодкого і потрібно тимчасово перейти на цукрозамінники, Катерина радить звернути увагу на стевію або еритрит.
Але цього не варто робити на довгострокові терміни. Як тільки ви зможете розібратись в чому проблема (психологічна чи біохімічна тяга), краще відразу припинити вживання не лише цукру, але і його замінників.
Цукрозамінники і їхня небезпека
- Цукрозамінник взаємодіє з вашими рецепторами, які відповідають за появу солодкого смаку, підтримуючи шкідливу тягу до солодощів. Тому краще не обманювати свої рецептори, а попрацювати з професіоналом, наприклад, з психологом.
- В людському організмі рецептори солодкого існують не лише в роті, але й в шлунку, жировій тканині, мозку, підшлунковій залозі. Коли цукрозамінник стимулює їх, наприклад, в шлунку, посилюється апетит і виробляється гормон голоду. А коли цукрозамінник впливає на гормони в підшлунковій залозі, виділяється інсулін.
- Частина цукрозамінників викликає надмірне бактеріальне зростання та збільшують ризик нейродегенеративних захворювань.
- Сорбіт, еритрит, ксиліт та інші цукрозамінники викликають діарею, їх також забороняється вживати при жовчнокам'яній хворобі, адже вони посилюють відтік жовчі.
- Через цукрозамінники може порушуватися синтез серотоніну та дофаміну.
- А ще з’являються алергічні реакції.
Ендокринологиня вважає, що краще інколи дозволити собі шматочок торта, аніж кожного дня вживати цукрозамінники.