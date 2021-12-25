Все, що потрібно знати про військовий облік жінок / Олена Зеленська/Facebook

Все про те, як стати на військовий облік жінкам: які документи потрібні, коли, де, які штрафи

Все про те, як стати на військовий облік жінкам: які документи потрібні, коли, де, які штрафи

17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони (від 11 жовтня), в якому затвердили перелік професій, представниць яких жінок будуть брати на облік військовозобов’язаних. Які професії ввійшли в цей перелік, які існують обмеження, список документів та штрафи — про все це в матеріалі ТСН.ua.

До кінця 2022 року жінки певних професій повинні стати на військовий облік. Про це під час спеціальної пресконференції, яка була проведена в Києві, повідомили представники Міністерства оборони.

Відповідний наказ Міноборони (від 11 жовтня) набув чинності 17 грудня. В ньому подано перелік всіх професій, представниці яких повинні стати на облік військовозобов’язаних до 2023 року. Взяття на військовий облік торкнеться жінок віком від 18 до 60 років. За невиконання даної норми штрафуватимуть. Наказ був виданий на виконання змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (від 30 березня 2021 року).

Що означає військовий облік?

Хто такі військовозобов'язані? Відповідає Ганна Маляр в своєму Facebook

Військовий облік — це не військова служба, - наголошує під час пресконференції Ярослав Горбач, начальник управління персоналу командування сухопутних військ Збройних сил України. Також він додав, що деякі жінки вже давно стоять на такому обліку. Серед них ті, які закінчили військову кафедру, працюють медиками або служили за контрактом.

Якщо жінка стала на військовий облік, то під час оголошення воєнного стану або мобілізації її можуть призвати на службу. Але все це відбувається тільки за згоди самої військовозобов’язаної.

В законі “Про військовий обов'язок та військову службу”, військовозобов'язаними називаються ті особи, які перебувають в запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період (воєнний стан чи мобілізація) або для виконання певних робіт, які потрібні для забезпечення оборони країни.

В законі йдеться, що “жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками”. Варто зазначити, що у воєнний час військовозобов'язані не мають права залишати країну.

Який перелік професій для взяття на військовий облік жінок?

Військовозобов'язані жінки: які професії в переліку? / УНІАН

У змінах до закону “Про військовий обов'язок та військову службу” йдеться: “Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних”.

На сьогоднішній день в перелік професій входять лікарі, музиканти, програмісти, соціальні працівники, журналісти, юристи, працівники ресторанів та готелів, діловоди, бухгалтери, рекламники та інші. З повним переліком можна ознайомитися тут.

Новина вкрай збурила суспільство, після чого 23 грудня голова парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич заявив, що в нього відбулася спеціальна нарада з міністром оборони Олексієм Резніковим, на якій вони вирішили переглянути перелік та зменшити його, адже там “є професії , які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням”.

Якщо жінка не працює, їй потрібно ставати на облік?

На це запитання в ефірі Українського радіо відповіла юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева. В переліку професій за наказом Міноборони передбачено два варіанта: наявність професії або відповідної освітньої спеціалізації. З цього виходить: якщо жінка наразі не працює або працює як ФОП чи домогосподарка, але має диплом з відповідною спеціальністю, вона повинна стати на військовий облік.

Як жінці стати на облік?

Для взяття на облік військовозобов’язаних потрібно пройти всього кілька кроків:

військовозобов’язана жінка повинна знайти свою професію чи спеціальність у переліку, затвердженому Міністерством оборони (також можна подзвонити у територіальний центр комплектування за місцем реєстрації);

далі потрібно повідомити свого працедавця про обов’язок стати на облік;

зібрати всі необхідні документи;

пройти медичний огляд та додати до пакету документів висновок військово-лікарської комісії;

надати зібрані документи у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації місця проживання для взяття на військовий облік.

Які документи потрібні?

Заява про взяття на військовий облік, яка надається ТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

Ідентифікаційний код, паспорт-книжечка або ID-картка.

Фотокартка 3*4.

Свідоцтво про народження дітей (документи на опіку, якщо жінка опікується над дитиною, недієздатною особою, інвалідом).

Документ про здобуття спеціальності/професії.

Рішення військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби в мирний або воєнний час (оформляються в ТЦК та СП).

Планується додати до переліку документів також довідку з місця роботи. Про це повідомив під час пресконференції Валерій Куценко, військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник. І пояснив “що тоді начальником центру комплектування за місцем реєстрації буде рішення, чи підлягаєте ви обліку чи ні".

Чи можна буде стати на облік онлайн і не за місцем прописки?

1). Можливість стати на військовий облік онлайн планується, але дане питання ще не вирішено.

За словами радниці заступника міністра оборони Наталії Воронкової, якщо буде така можливість з точки зору безпеки, то на облік військовозобов’язані жінки, вік та професія яких підходить для цього, зможуть стати онлайн. Проте на самій пресконференції про подання документів електронно не згадували.

2). Швидше за все, не потрібно буде їхати до свого місця реєстрації для того, щоб фізично стати на військовий облік.

“Якщо ви родом із Закарпаття, але проживаєте у Києві, то можете стати на облік у Київському центрі комплектування", - сказали у Міноборони.

Які штрафи за невиконання закону “Про військовий обов'язок та військову службу”?

Які штрафи за невиконання закону “Про військовий обов'язок та військову службу” / pixabay.com

З 2023 року організації, підприємства та установи, незалежно від форми власності, повинні будуть проконтролювати, щоб їхні працівниці певних професій стали на військовий облік. Тоді ж при прийманні на роботу роботодавець повинен перевіряти документи про взяття на облік.

ФОП (якщо не є керівником підприємства) не повинен контролювати військовий облік своїх працівниць. Всю відповідальність в цьому випадку покладають на самих робітниць. "Фізична особа-підприємець такого обліку не веде, і якщо він не є керівником підприємства, то ця відповідальність покладається на осіб, які з ним працюють", - сказав Ярослав Горбач, начальник управління персоналу командування сухопутних військ Збройних сил України.

З 2023 року, якщо жінка, професія якої входить в перелік, не стала на військовий облік, а організація, установа чи підприємство не проконтролювало це процес, будуть сплачуватися штрафи. В Міноборони поки що утримуються від точних прогнозів, тому є різні варіанти щодо розміру штрафів.

За словами колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, для жінок, які не стануть на військовий облік, сума штрафу може становити 850-1700 гривень, а для підприємств, установ чи організацій, а також роботодавців, які візьмуть на роботу жінку без таких документів, штраф може становити 5100-8500 гривень.

Валерій Куценко, очільник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, після пресконференції повідомив журналістам, що, жінок з 2023 року штрафуватимуть від 850 гривень. А підприємствам загрожуватимуть штрафи від 5 500 гривень.

Відповіді на запитання щодо призову жінок у випадку чергової мобілізації

Відповіді на запитання щодо призову жінок у випадку чергової мобілізації / Олена Зеленська/Facebook

Чи будуть призивати жінок при проведенні чергової часткової мобілізації в Україні?

Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” встановлюється військовий обов’язок та його зміст, а Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” встановлено порядок призову на військову службу, в тому числі і жінок. Призивати жінок на військову службу під час мобілізації можливо лише при появі такої потреби та наявності певних посад, на яких будуть утримуватися військовослужбовці-жінки з відповідними спеціальностями.

Які саме категорії жінок можуть підпадати під часткову мобілізацію?

Призов на військову службу можливий для таких категорій жінок:

громадянки України;

перебувають в військових комісаріатах на військовому обліку;

отримали документ від військово-лікарської комісії про те, що вони є придатними для проходження військової служби за станом свого здоров’я;

проходили раніше військову службу, де отримали військово-облікові спеціальності;

мають відповідну освіту або спеціальності, хоча і не проходили військову службу;

не мають права отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

Хто може отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації?

На військову службу під час мобілізації згідно Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (стаття 23) не підлягають призову наступні категорії:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

А також не підлягають призову аспіранти, студенти, які навчаються на денній формі навчання.

Чи можуть призиватися на військову службу під час третьої черги часткової мобілізації ті жінки, які є матерями однієї чи декількох дітей, опікунами інвалідів, недієздатних осіб, або єдиними годувальниками в сім’ї?

Призову на військову службу не підлягають:

усиновителі;

опікуни;

піклувальники;

прийомні батьки;

батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і лише за місцем проживання.

Якщо жінка підпала під третю чергу часткової мобілізації, де вона буде проходити військову службу?

Більшість військовозобов’язаних жінок, які підпадають під третю чергу часткової мобілізації, проходитимуть військову службу на різних медичних посадах (лікар, санінструктор) або в підрозділах зв’язку і логістики.

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