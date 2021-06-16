Все, кохання минуло: пара з Харкова, яка скувала себе ланцюгом, оголосила про розрив

Молоді люди вирішили більше не продовжувати стосунки.
Пара з Харкова Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова, яка скувала себе ланцюгом чотири місяці тому, оголосила про розрив.
Про це повідомив Олександр Кудлай у соцмережі.
"На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою", — йдеться у повідомленні пари в Instagram.
Станом на 16 червня пара провела на ланцюгу 123 дні.
Як повідомляє "Суспільне",17 червня ланцюг знімуть у присутності експерта "Книги рекордів України".
"Так, завтра зніматимуть у Києві. Завтра всю інформацію будемо надавати. Як одягали, так з експертом і будуть знімати. Так чи інакше, у них є рекорд за всіма параметрами. Рекорд України. Вони можуть і на світовий претендувати, але про це ми скажемо пізніше", — сказала представниця організації "Книга рекордів України" Лана Вєтрова.
Нагадаємо, що нещодавно закохані вирішили розширити свій, скутий одним ланцюгом, колектив. Пара запросила до себе персонального тренера.