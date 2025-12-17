"Все розбомблено, все горіло, все повипадало": мешканка будинку у Запоріжжі про удар РФ

Запоріжжя 17 грудня

У середу, 17 грудня, армія РФ учергове вдарила по Запоріжжю. Мешканка пошкодженого будинку розповіла про побачене.

Про це повідомляє “КИЇВ24”.

«Я прибігла з роботи, побачила те, що горіло. Сказали, що попав чи КАБ, чи „Шахед“. Все розбомблено, все горіло, все повипадало. Вікна, балкони», — розповіла вона.

За словами жительки, у першому під’їзді на 6 поверсі вибило всі вікна і двері.

«Що там всередині — я не знаю», — сказала жінка.

Нагадаємо, що вдень 17 грудня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Так, росіяни вдарили по двох житлових будинках. Під завалами можуть бути люди.

Стало відомо, що поранень зазнали щонайменше 26 людей, з них — одна дитина.

Також ціллю ворога став об’єкт інфраструктури. Наслідки уточнюються.