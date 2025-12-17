ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

"Все розбомблено, все горіло, все повипадало": мешканка будинку у Запоріжжі про удар РФ

Запоріжжя оговтується після чергового удару РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Запоріжжя 17 грудня

Запоріжжя 17 грудня

У середу, 17 грудня, армія РФ учергове вдарила по Запоріжжю. Мешканка пошкодженого будинку розповіла про побачене.

Про це повідомляє “КИЇВ24”.

«Я прибігла з роботи, побачила те, що горіло. Сказали, що попав чи КАБ, чи „Шахед“. Все розбомблено, все горіло, все повипадало. Вікна, балкони», — розповіла вона.

За словами жительки, у першому під’їзді на 6 поверсі вибило всі вікна і двері.

«Що там всередині — я не знаю», — сказала жінка.

Нагадаємо, що вдень 17 грудня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Так, росіяни вдарили по двох житлових будинках. Під завалами можуть бути люди.

Стало відомо, що поранень зазнали щонайменше 26 людей, з них — одна дитина.

Також ціллю ворога став об’єкт інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie