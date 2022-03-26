Все розкрадено, а військові стріляються: окупанти "розконсервовують" техніку на складах, щоб воювати в Україні

Все розкрадено, а військові стріляються: окупанти "розконсервовують" техніку на складах, щоб воювати в Україні

Загалом з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів, тож відновити її неможливо.

Окупанти на своїх складах дістають техніку, щоб "розконсервувати" її, підлатати і пустити в Україну. В процесі виявляється, що техніка розкрадена і відновити її іноді неможливо.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в селищі Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Наразі база намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання", - повідомляє розвідка.

Загалом з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів, тож відновити її неможливо.

"Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився", - повідомляють у розвідці.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ефективність дій українських військових у протистоянні з російськими насамперед пов'язана з тим, що держава має велику кількість інформаторів у РФ.