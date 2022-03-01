"Все, що говорять по телевізору - все пі*дьож, я хочу залишитися тут": російський полонений розповідає, як потрапив до України

Російський солдат здивований асфальтом та освітленням в українських селах.
Російський танкіст – 20-річний Андрій Чеботаревський, якого взяла в полон Гнідинцівська самооборона у районі Брагинців Чернігівської області, хоче залишитися в Україні. Солдат розповідає, як він потрапив в Україну.
Відео опублікували на сайті "Суспільного".
Він розповідає братові, що їхню роту відправили до Воронезької області, потім – в Бєлгород. Уже там солдати почали хвилюватися, на що їх запевнили, що участі в бойових діях вони не братимуть. Однак це була брехня.Після того, як розбили роту Андрія, той три дні ходив лісами й врешті здався у полон.
"Я сам підійшов, попросив, до кого підійти, щоби не вбили, нічого. У мене все добре. Нам, коли говорили в Росії, що тут є бандерівці, які своїх же бомбардують. Знаєш, як тут насправді все відбувається? Наші війська містами хе*ачат. А нам зовсім зовсім іншу хе*ню говорили.
Я зараз тут, у мене все гаразд. Найголовніше - ти не хвилюйся, якщо тітці похоронка прийде або ще щось, просто скажи їй, що я тобі дзвонив, у мене все добре, я живий-здоровий", - говорить братові росіянин.
На кадрах російський солдат розповідає, що до нього в Україні ставляться добре: довезли на машині, вмили, нагодували, дали теплий одяг. Окупант здивований, що в українських селах прокладений асфальт і є вуличне освітлення.
"І всім скажи ось, усім, хто у нас є – родичам, не родичам, скажи: те, що говорять по телевізору – все пі*. Насправді, тут все по-іншому. Тут люди добрі: на машині довезли, я сиджу тут, мене вмили, мені куртку дали – я зараз у теплі. Я ситий, нагодований. Я тобі можу сказати одне – те, що казали нам – це все пі*дьош. Я не розумію, нахера все це було сказано, що нам говорили там у Росії. Дороги у них, серйозно, по селах скрізь – асфальт, з освітленням. Все, що по телевізору показували - все пі*дьош, я сам особисто тут перебуваю", - каже Андрій.
Я серйозно говорю – я не знаю, чи повернуся я до Росії. Я тут хочу лишитися. Тому що тут серйозно набагато краще, ніж у нас. Кажуть те, що, типу, свої, типу, херачат. Пі*деж, це наші війська хе*ачат містами. Я в такому шоці перебуваю, я тобі серйозно говорю. Нам навіть не говорили – як і куди. Якщо рідним похоронка прийде – скажи, що в мене все добре, що я живий-здоровий. Я реально, Дань, я в такому ах*е знаходжуся від того, що у нас там кажуть і що тут насправді", - говорить полонений.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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