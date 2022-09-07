Все, що по потрібно зробити у вересні на дачі та городі: 17 найважливіших справ

Вересень ще тішить теплими днями, але осінь відчувається в нічній прохолоді, рясній росі та першому опалому листі. Потрібно закінчувати літні справи та починати осінні. Про найважливіші справи, які потрібно зробити в саду, на городі, читайте в матеріалі ТСН.ua