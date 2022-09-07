Все, що по потрібно зробити у вересні на дачі та городі: 17 найважливіших справ

Вересень ще тішить теплими днями, але осінь відчувається в нічній прохолоді, рясній росі та першому опалому листі. Потрібно закінчувати літні справи та починати осінні. Про найважливіші справи, які потрібно зробити в саду, на городі, читайте в матеріалі ТСН.ua
Що потрібно зробити у вересні в саду
- Зібрати врожай в саду. Яблука та груші, які почали дозрівання необхідно обережно зняти з дерева та відправити на зберігання.
- Підготувати місце для зберігання. Краще підготувати комору, льох чи підвал ще влітку. Але якщо ви не встигли це зробити, у вересні ще не пізно. Виберіть сонячний день, винесіть усі ящики, полиці та стелажі на сонце, щоб вони просохли. Можна обробити бордовим розчином марганцівки, потім просушити. Пам’ятайте, що при обробці вапном, димовими шашками або купоросом, підвал необхідно провітрювати кілька днів.
- Обробити сад. У вересні необхідно провести кілька профілактичних обробок саду біопрепаратами від хвороб та шкідників, наносячи не лише на листя, а й на кору.
- Підживити сад. Вересень – оптимальний час для осіннього підживлення, ще досить тепло, щоб добрива розчинилися та засвоїлися корінням. Добрива слід вибирати або калійно-фосфорні або комплексні з мікроелементами, чого не повинно бути в осінньому підживленні, це азоту.
- Обрізати дерева та чагарники. Потрібно зробити санітарну обрізку, видаливши хворі, поламані, сухі гілки, прибрати прикореневу поросль. Якщо у вересні у плодових дерев продовжують рости пагони, то їх варто прищепити. Це дозволить їм визріти та нормально приготуватися до зими, і під час сильних морозів вони не постраждають.
- Посадити нові саджанці. У вересні можна починати посадку дерев і кущів з відкритою кореневою системою. Посадкову яму бажано підготувати хоча б за місяць до посадки. У саджанців потрібно акуратно видалити листя, щоб зменшити випаровування вологи та збільшити шанси на приживлення рослини.
- Перевірити літні щеплення. На початку вересня саме час перевірити прижилася брунька чи ні. Якщо живець легко відпадає, а брунька – зелена і пружна, то все вийшло.
- Розмножити ягідні та декоративні кущі. У вересні можна заготовлювати вже здерев’янілі живці ягідних смородини, аґрусу та декоративних чагарників і намагатися їх вкорінювати. Вкорінення буде успішним, якщо ґрунт буде постійно вологим.
- Доглянути за виноградом. Кущі, з яких вже зібрали ягоди, можна обробити від хвороб і шкідників. Поспішати з обрізанням не варто: чим довше листя затримається на кущах, тим кращим буде врожай наступного року.
- Розмножувати полуниці. У перший місяць осені добре висаджувати вкорінені вуса та розсаду полуниці.
Що потрібно робити у вересні на городі
- Зібрати та підготувати до зберігання врожай. Поки не почався дощовий період, викопують і просушують картоплю, моркву і буряк перед зберіганням. Варто зібрати з грядок всі томати, пізньостиглі огірки, гарбузи, кабачки. Зелені помідори можна залишити в теплому світлому місці для дозрівання, інші овочі переробляють або прибирають на зберігання. Також прибирають і зелень: петрушку листову і кореневу, селеру, пастернак.
- Прибрати грядки. Після збору врожаю грядки звільняють від бадилля та готують до майбутнього сезону: перекопують, вносять органічні добрива. Якщо земля сильно виснажена, можна посіяти сидерати.
- Посіяти сидерати. У городі на грядках, що звільнилися, слід посіяти холодостійкі сидерати (овес, гірчицю, ріпак, редьку олійну).
- Заготовити мульчу. Солому та сіно для мульчування слід заготовити у вересні, оскільки у сонячний теплий день її можна добре просушити.
- Організувати місце для компосту. Якщо на ділянці досі немає компостної купи, то у вересні найкраще її зробити.
- Посіяти зелені та скоростиглі овочі. Кінець літа й початок осені – відмінний час, щоб посіяти багато вітамінних культур і отримати другий, осінній урожай: кріп, салат, шпинат, редиска.
- Подбати про гарбуз. Щоб гарбуз дозрів, слід прибирати зав’язі, які формуються у вересні. Також треба вкривати гарбуз від заморозків.
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