"Все, що потрібно з боку ЄС, це політична воля": Кулеба - про надання Україні статусу на членство в Євросоюзі

"Все, що потрібно з боку ЄС, це політична воля": Кулеба - про надання Україні статусу на членство в Євросоюзі

Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, яке уже може відбутися у червні, не протирічить процесу розширення Європейського Союзу на Західні Балкани.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом у Брюсселі, впевнений, що "шляхи України та Євросоюзу доповнюють один одного".

Про це український дипломат сказав під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 16 травня.

"Наші з ними шляхи до статусу кандидата не протирічать, а доповнюють один одного. Будь ласка, оцінюйте Україну індивідуально, за її власними перевагами та чеснотами. Ми не просимо відкрити для нас окремі двері. Історія ЄС свідчить, що час подачі заявки не визначає дату вступу. Все, що потрібно з вашого боку, це політична воля. Де є воля, там є шлях", - сказав Кулеба.

Як повідомляли раніше, єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгей зазначив, що Єврокомісія (ЄК) отримала від України усі відповіді з опитувальника щодо членства в ЄС та готує висновки.

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