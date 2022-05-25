Все, що відомо про ситуацію з сіллю в Україні: чому зникла, чи з’явиться і чим замінити

Все, що відомо про ситуацію з сіллю в Україні: чому зникла, чи з’явиться і чим замінити

Із полиць українських магазинів зникла кам’яна сіль, а якщо й є, то її вартість сягає подекуди 90 грн. Гострий дефіцит помітили в усіх регіонах. Усе тому, що найбільший в Україні державний завод "Артемсіль" у Донецькій області припинив роботу через бойові дії.

Все, що відомо про ситуацію з сіллю в Україні, скільки коштує вона, чи з’явиться у продажу та чим можна замінити сіль, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Брак кам’яної солі виник через війну. Держпідприємство "Артемсіль" покриває 95% харчової солі на внутрішньому ринку. Завод розташований у Соледарі, зараз в місті точаться запеклі бої. У профспілці підприємства розповіли, що 7 квітня дві тисячі працівників залишили завод через ворожі обстріли. Залізничні шляхи, якими постачали продукцію, перебиті.

"Підприємство обов’язково запрацює на території України, тільки-но буде можливість та будуть налагоджені шляхи сполучення. На цей момент підприємство загалом готове випускати продукцію. Критичних пошкоджень немає. І пластам солі, розташованим на глибині від 200 і більше метрів, нічого не загрожує", – розповів голова профспілки ДП "Артемсіль" Андрій Попов.

"Все, що можливо було, ми відправили зі складів до торгівельних мереж. То, що сіль під землею, то їй дійсно нічого не загрожує", – розповів керівник пресслужби підприємства Володимир Назаєнко.

"Артемсіль" – найбільший виробник кам’яної солі в Європі – забезпечував продуктом не лише Україну, але й Угорщину, Польщу, Грузію, Молдову, Азербайджан та Румунію. Торік підприємство виготовило два мільйони т солі.

Менеджери однієї з українських торговельних мереж розповіли, що після припинення постачань з "Артемсолі" взялись шукати альтернативи.

"На запасах ми протрималися до початку травня. Цього місяця ще була в нас в наявності та в асортименті кам’яна сіль. Також другий чинник, який є, це те, що морська сіль, яка потрапляла на полиці українського ринку, на територію України заїжджала морським шляхом через порти в Одесі. Наразі ведеться реорганізація чи організація цих поставок морської солі постачальниками через Румунію та Болгарію, що своєю чергою відображається на самій ціні", – розповів директор торгівельного центру мережі супермаркетів Василь Гріньків.

Кам’яна сіль, яка тимчасово замінить вітчизняного виробника, вже є з Данії. Товар дорожчий орієнтовно на 20%, проте невдовзі покриє дефіцит.

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На сьогодні на українських ринках та в магазинах здебільшого є йодована сіль, кардіосіль харчова та рожева гімалайська сіль. Останньої найбільше і 500 г такої солі коштує 33 грн.

Крім кам’яної, в Україні виготовляється виварювальна сіль з сольових розчинів дрогобицького родовища. Нині Дрогобицька солеварня, яка ще два роки тому була змушена призупиняти виробництво через надлишок продукції, подвоїла потужності.

"Виробляли 30-32 тонну, а тиждень тому збільшили об’єми виробництва і будемо до 54-55 тон на місяць виробляти. Це дуже мало. Це є дві фури. А люди одразу хочуть брати фуру-дві", – розповів заступник директора ДП "Солевиварювальний Дрогобицький завод" Ігор Нащочич.

Там не проти задовольнити попит українців, але немає виробничих потужностей. Процес видобутку дуже специфічний.

"У нас сіль специфічна. Тече така річечка солена і ми з цієї річечки соленої беремо воду, і тоді варимо на дровах. Складний процес й енерговитратний. Більше ми не можемо виробляти", – додав Нащочич.

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Великі виробничі потужності солевидобутку залишилися в окупованому Криму. Херсонська область, де з давніх-давен видобували морську сіль, теж тимчасово окупована. Там розташований солезавод поблизу села Геройське Голопристанського району, де сіль вирощують з води Чорного моря.

Для компенсації дефіциту солі в Україні є два варіанти. Насамперед, це імпорт продукції.

"Але якщо говорити про імпорт, ця сіль є більш специфічною для нас. Це сіль з певними домішками. Домішки, які з одного боку, можуть робити цю сіль досить привабливою естетично – там червоний колір, чорний, інші кольори. Можуть мати форму, як молдовська сіль специфічна. Але цей імпорт є набагато дорожчим, ніж наша артемівська сіль. Ну, і далі ми будемо сподіватися на те, що ми зможемо повернути свої території і наш виробник працюватиме далі на Україну", – розповів експерт Микола Пугачов.

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Дієтологиня та ендокринологиня Наталія Самойленко радить ласим до солі українцям скористатися тимчасовим дефіцитом на користь здоров’я, адже готувати страви з морською сіллю значно корисніше.

"Вона дійсно дорожча, але того вартує. Тому що окрім натрій-хлор у морській солі є деякі інші важливі мікроелементи для підтримання того ж самого водно-електролітного балансу. Ще раз хочу наголосити – при цьому не треба робити якісь великі дозування. Маленькі дози морської солі збережуть ваше здоров’я і смакові якості вашого харчування не постраждають", – розповіла дієтологиня.

За порадами лікарів, вживання солі варто зменшити до 5 г на добу.

Шефкухар Євген Клопотенко вже дав поради українцям, чим замінити сіль у повсякденних стравах. Найкраще, що можуть зробити зараз українці, на думку шефкухаря, не бігати містом у пошуках солі, а переглянути свій раціон та відмовитись від звички зловживати сіллю.

"З точки зору здоров'я нам точно не потрібно шукати якусь закордонну сіль, а потрібно просто її менше використати у своєму раціоні. Найпростіше рішення – це привчити свій організм до того, щоб споживати солі менше", – радить Клопотенко.

Щодо майбутнього літнього сезону консервацій, для яких сіль з домішками не підходить, він теж дав пораду.

"Сіль – це консервант так само, як і цукор – це консервант, а також є оцет, який може консервувати. Тому якщо всі господарі та господині переживають, як тепер консервувати що-небудь, то можна це робити без солі просто з цукром або оцтом, і проблем жодних не буде", – розповів шефкухар.

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Водночас, як розповів Пугачов, за даними хіміків, раніше для йодування солі використовуватися йодит калію, а тепер використовується йодат калію. Тож немає жодних перешкод для використання для консервацій йодованої солі.

"Є економічний аспект, на який варто звернути увагу. Якщо ми якісну артемівську сіль могли придбати за 10 грн/кг, то, вибачте, згадуючи про досить якісну молдовську сіль, яка також може бути застосована для консервування, 1е 100-130 грн за 125 г. Ну, тут, звичайно, багато господинь відмовляться від такого консервування", – розповів експерт.

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