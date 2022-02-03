"Все, що він дав у показах, має розслідуватися": адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука вимагає визнати його потерпілим

За словами захисника, його підзахисний сам став жертвою порушення прав під час проходження служби.
Адвокат Артемія Рябчука, який застрелив п'ятьох військовослужбовців Нацгвардії і ще п'ятьох поранив на заводі "Південмаш" у Дніпрі, вимагає визнати його постраждалим.
Про це повідомляє "Сегодня.
Відповідний позов він подав до суду. Свої вимоги захисник 20-річного нацгвардійця аргументує тим, що права Артемія були порушені під час проходження служби у частині 3021 Нацгвардії України.
"Після засідання суду, де обирали запобіжний захід, я сказав: все те, що він дав у своїх показаннях, має розслідуватися в іншому кримінальному провадженні щодо посадових осіб військової частини. Я подав заяву про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, де я вимагаю визнати Артемія потерпілим. Можу назвати статті:
- 406 ("Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями"),
- 408 ("Дезертирство"),
- 425 ("Недбале ставлення до військової служби"),
- 426 ("Перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями").
Має бути розслідуване і одне кримінальне провадження, і інше", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Дніпрі строковик військової частини 3021 Нацгвардії України з автомата розстріляв 5 товаришів по службі і ще 5 поранив. Ті, хто раніше служив у цій частині, говорять, що свого часу потерпали від "дідівщини" та від свавілля командування.
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