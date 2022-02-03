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"Все, що він дав у показах, має розслідуватися": адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука вимагає визнати його потерпілим

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"Все, що він дав у показах, має розслідуватися": адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука вимагає визнати його потерпілим

Кадр із відео

За словами захисника, його підзахисний сам став жертвою порушення прав під час проходження служби.

Адвокат Артемія Рябчука, який застрелив п'ятьох військовослужбовців Нацгвардії і ще п'ятьох поранив на заводі "Південмаш" у Дніпрі, вимагає визнати його постраждалим.

Про це повідомляє "Сегодня.

Відповідний позов він подав до суду. Свої вимоги захисник 20-річного нацгвардійця аргументує тим, що права Артемія були порушені під час проходження служби у частині 3021 Нацгвардії України.

"Після засідання суду, де обирали запобіжний захід, я сказав: все те, що він дав у своїх показаннях, має розслідуватися в іншому кримінальному провадженні щодо посадових осіб військової частини. Я подав заяву про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, де я вимагаю визнати Артемія потерпілим. Можу назвати статті:

  • 406 ("Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями"),
  • 408 ("Дезертирство"),
  • 425 ("Недбале ставлення до військової служби"),
  • 426 ("Перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями").

Має бути розслідуване і одне кримінальне провадження, і інше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі строковик військової частини 3021 Нацгвардії України з автомата розстріляв 5 товаришів по службі і ще 5 поранив. Ті, хто раніше служив у цій частині, говорять, що свого часу потерпали від "дідівщини" та від свавілля командування.

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