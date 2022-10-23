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"Все старе, нічого нового не дають": російський окупант скаржиться на застарілу техніку (перехоплення)

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"Все старе, нічого нового не дають": російський окупант скаржиться на застарілу техніку (перехоплення)

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти утилізують в Україні застрарілу радянську техніку.

Російські окупанти скаржаться, що на передову їм постійно перекидають старий непотріб, яким доводиться воювати.

Про це окупант скаржиться своїй матерів телефонній розмові, яку перехопило ГУР Міноборони.

Росіянка цікавиться, чи видали синові зимову форму, на що той відповідає, що в них і до цього її не було, і що зиму Україні вони вже пересиділи без форми, мовляв, пересидять і другу.

Мати окупанта тоді поцікавилася, що можливо їм хоч техніку нову дають.

"Самий старий непотріб, нічого нового з техніки. танки Т-62. тут вчора снаряди на "Гради" привезли п'ятдесят якихось років ", - розповідає окупант.

Зауважимо, що Україна дотримується міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Здатися в полон, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від військовослужбовців РФ.

Якщо чат-бот із якихось причин не працює, то російські військовослужбовці можуть звернутися до СБУ.

Нагадаємо, що на Луганщині мобілізовані росіяни відмовилися йти в наступ і дременули хто куди. Декого зловили в Кремінній і заарештували.

Раніше розвідка ГУР Міноборони перехопила розмову російського військового, який скаржиться на скотське ставлення командування до поранених. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
924
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