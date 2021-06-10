Все тіло у ранах: на Волині вітчим лупцював 13-річного пасинка гілкою, а мати шмагала кропивою (фото)

За таке "виховання" дитини чоловіка можуть покарати до року виправних робіт.

В одному з сіл Володимир-Волинського району Волинської області вітчим вирішив провчити 13-річного пасинка, який нібито поцупив гроші з дому. Через це чоловік жорстоко побив хлопчика різкою. До "виховного процесу" долучилась і мати дитини, яка ще й відшмагала сина кропивою.

Побиту дитину виявив місцевий поліцейський, під час перевірки сім’ї, яка була на обліку, розповіли у пресслужбі Нацполіції.

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"Під час обстеження території своєї громади поліцейський Андрій Коколюк разом з представникам соцслужб виявив в одному з сіл Володимир-Волинського району 13-річного хлопчика, в якого були сліди від різки по всьому тілу. З’ясувалось, що його своєрідно вирішили "виховати" мати з вітчимом, бо той нібито поцупив гроші. Мати побила сина кропивою, а вітчим гілкою з дерева", - розповіли в поліції.

Дитину в супроводі офіцера доправили на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь ушкоджень: відомо, що нанесено близько 20 ударів.

За скоєне вітчиму повідомили про підозру за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

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