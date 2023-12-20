"Все треба рахувати": Подоляк пояснив, у чому проблема мобілізаційного плану Зеленського

Війна передбачає необхідність усе рахувати. Річ у тім, що на мобілізованих треба постійно десь брати гроші.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Війна – це математика

Як наголосив Подоляк, війна – це не абстракція, це психологія, та ще й математика. Потрібно все рахувати. Так, для отримання ефективного забезпечення одного мобілізованого з урахуванням того типу війни, який ми сьогодні маємо, і того типу й об'єму амуніції, яку він має отримати, нам потрібно плюс п'ять платників податків.

"Це ж питання економіки, треба ж гроші брати. Це постійний процес, це ж не просто ти один раз взяв гроші і тебе не потрібно далі фінансувати. І тому, безумовно, це все треба збалансувати" – зауважив Подоляк.

Президент про це й говорить: завдання, які треба вирішити, чому саме таку кількість, чи більше, чи менше, де беремо фінанси. А це вже відповідно має запропонувати Кабінет міністрів.

"І далі: які складові економічні чи партнерські дозволять нам додатково профінансувати на 550 мільярдів оцю програму. Але не забуваємо ще про програми інвестицій в військові виробництва, це теж гроші", – підсумував радник ОПУ.

Раніше йшлося про те, що в Україні щодо мобілізації точаться дискусії. І не лише в суспільстві, але й на Ставці верховного головнокомандувача. Обговорюється потрібна кількість людей на фронті, проте остаточне рішення буде ухвалене у Верховній Раді.

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