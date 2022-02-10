Все у снігу: Карпати у полоні зимової погоди (фото)

У горах "мінус".
У Карпатах 10 лютого одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, замело снігом.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
За інформацією Посту, cтаном на ранок четверга на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, обмежена видимість до 30-40 м.
Також у горах досить прохолодно, температура повітря опустилася до -5° С.& Вітер південно-західний, західний 10-13 м/с.
За інформацією синоптиків, 10-11 лютого - на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.
У горах Івано-Франківської та Чернівецької областей 10-11 лютого утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).
Нагадаємо, на гірськолижній трасі у Карпатах маленький киянин отримав травму хребта.
Як повідомлялося, туристів попередили про зсуви снігу на гірські дороги у Карпатах. Рятувальники, жартуючи, попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу, та показали відео з посту на горі Піп Іван Чорногірський.
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