Все у снігу: Карпати у полоні зимової погоди (фото)

Все у снігу: Карпати у полоні зимової погоди (фото)

У горах "мінус".

У Карпатах 10 лютого одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, замело снігом.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією Посту, cтаном на ранок четверга на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, обмежена видимість до 30-40 м.

Також у горах досить прохолодно, температура повітря опустилася до -5° С.& Вітер південно-західний, західний 10-13 м/с.

За інформацією синоптиків, 10-11 лютого - на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.

У горах Івано-Франківської та Чернівецької областей 10-11 лютого утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Нагадаємо, на гірськолижній трасі у Карпатах маленький киянин отримав травму хребта.

Як повідомлялося, туристів попередили про зсуви снігу на гірські дороги у Карпатах. Рятувальники, жартуючи, попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу, та показали відео з посту на горі Піп Іван Чорногірський.

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