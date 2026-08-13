"Все у вогні, почало горіти": пасажирка, яка пережила удар РФ по потягу, розповіла моторошні деталі

Атакований потяг «Одеса — Дніпро» / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Пасажирка поїзда «Одеса — Дніпро», який зазнав ворожої атаки, поділилася моторошними спогадами про перші секунди удару. За її словами, евакуація почалася буквально за 100 м від безпечної станції, куди прямував склад.

Про це дівчина розповіла журналістам телеканалу «Новини.Live».

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Пасажирка повідомила, що спочатку люди не зрозуміли, чому поїзд раптово зупинився. Згодом стало відомо про необхідність термінової евакуації.

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«Ми думали, що це якась раптова зупинка. Мало того, що це тривога. Чуємо, що людей починають терміново евакуювати. Вийшов провідник і сказав, що відбувається термінова евакуація. Ми почали вибігати з поїзда та йти до посадки. Тоді приїхали пожежники та «швидка», — розповіла дівчина.

За її словами, під час евакуації люди зустріли головну провідницю. Вона пояснила, що після оголошення повітряної тривоги пасажирів планували доправити до найближчої залізничної станції, де вони мали залишити поїзд та перейти до укриття.

Дівчина зазначила, що таке рішення ухвалили через численні нарікання пасажирів і блогерів на висадку людей уночі чи вдень просто посеред поля. За її словами, люди вимагають, щоб поїзди під час тривоги зупинялися на станціях, де є хоча б якесь укриття або безпечне місце.

«Виходячи з цього, „Укрзалізниця“ ухвалила рішення зупинятися лише на станції», — сказала пасажирка.

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Однак, цього разу поїзд не встиг доїхати до станції близько 100 м.

«Але, на жаль, сталося так, що ми підійшли буквально за 100 метрів до станції, і реактивний «Шахед» влучив прямо в перший вагон. Боюся уявити, якби ми доїхали до цієї станції, цей «Шахед» міг би влучити не в перший вагон, де був машиніст та його помічник, але, на жаль, у вагонах були пасажири», — розповіла дівчина.

Після цього пасажирів евакуювали шкільними автобусами. Люди зрештою дісталися Одеси, серед пасажирів ніхто не постраждав.

Дівчина також описала момент атаки. За її словами, люди почули різке гальмування поїзда, а після виходу побачили пожежу в полі.

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«Ми чули лише те, що поїзд дуже різко загальмував. Коли ми вийшли з поїзда, то побачили, що зліва все горить. Горіти почало в полі, бо, швидше за все, осколки посипалися на поле. Були сміливі чоловіки, які капцями це поле гасили», — поділилася пережитим пасажирка.

Атака на потяг в Одеській області 13 серпня — що відомо

Нагадаємо, 13 серпня на Одещині реактивний «Шахед» прицільно вдарив по локомотиву пасажирського потяга сполученням «Одеса — Дніпро», у якому перебувало понад 300 пасажирів, зокрема 67 дітей. Загинули 50-річний машиніст та його 41-річний помічник, які до останнього вели потяг, щоб зупинити його в безпечному місці для евакуації людей.

Унаслідок влучання виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. 340 пасажирів оперативно евакуювали та доправили до Одеси 12 автобусами, ніхто з них не постраждав. Правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин Росії.

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