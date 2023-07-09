Все за нормами міжнародного права: у ГУР відповіли Пєскову щодо повернення "азовців" в Україну

Українська сторона не буде розголошувати деталі та умови повернення "азовців".

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України відповіли на закиди прессекретарі Кремля Дмитра Пєскова про те, що повернення командирів захисників "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що повернення командирів відбулось згідно з нормами міжнародного права, інформує Суспільне.

"Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і звичайно з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права", — сказав Юсов.

Він зазначив, що наразі українська сторона не буде розголошувати деталі та умови повернення, однак додав, що Україна і надалі буде повертати своїх полонених додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі заявили, що Туреччина повернула командирів захисників "Азовсталі" до України без узгодження цього питання з Москвою.

Крім того, ми раніше інформували, що російські провоєнні ресурси істерично відреагували на повернення командирів захисників "Азовсталі" в Україну з Туреччини, та закликають до "звільнення" Стамбула від "невірних".

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