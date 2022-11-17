Все - за прогнозом: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 18 листопада

Сніг прийшов, похолодання відбулося. Що далі?..
Холодна та вогка погода 18 листопада домінуватиме в Україні повсюди.
Про це розповіла метеорологиня Наталка Діденко.
"Протягом дня очікується максимально від 3° морозу до 4° тепла", - написала метеорологиня.
За словами Наталки Діденко, вогка погода та низька температура повітря в Україні спричинять подекуди на дорогах ожеледицю.
"А оскільки зараз рано темніє, темрява ще й посилюється вимкненнями струму, то дійти до магазину, театру, метро чи освітленого кафе - ціла пригода з балансуванням рук та ніг. Обережно", - попереджає Діденко.
Мокрий сніг випадатиме найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України.
Завтра, 18 листопада, вдень мокрий сніг очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини.
Погода у Києві 18 листопада
У Києві у п‘ятницю буде переважно хмарно, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір.
"Температура повітря така противна, чи 0, чи -1°, якраз підстерігає з вірусами та хапає за модні голі щиколотки - переходьте вже на кальсони, термобілизну чи колготки - прийшов їхній зоряний час", - закликає метеорологиня.
У суботу наближаться циклон
У суботу, 19 листопада, до України наближається черговий циклон, тому на українців чекає "свіжа порція снігу", а на сході та півдні - дощ. Скрізь із сильним вітром.
Слід зазначити, що наразі спостерігається класична синоптична ситуація, коли на південному заході Європи формуються циклони і вони серіями переміщуються через нашу територію.
Кожен наступний циклон за теорією переміщується трохи південніше.
Завтра, 18 листопада, в Україні спостерігатиметься невелика пауза між циклонами.
"А поки що не мерзнемо, розминаємося на сходах, використовуємо максимально з користю світловий час доби. І пора вже подумати про двосторонню зустріч власників електро- та газових плит: дискусійно-конструктивні обміни думок, рецептів, порад, взаємні дружні візити. Логотипом клубу можуть бути патріотичні кольори: блакитний газ з газової плити та жовта спіраль розжарювання з електроплити. Назва клубу - на ваш розсуд", - додає Наталка Діденко.
Нагадаємо, як раніше прогнозувала Наталія Діденко, 18 листопада холодна погода домінує повсюди в Україні. А у Карпатах випав сніг. Морозну температуру зафіксували на горі Піп Іван.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до України слідом за снігопадами прийдуть сильні морози.
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