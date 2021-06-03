"Все захоплено, ви - мої заручники": у магазині Дніпра чоловік влаштував "загрозливий" перформанс (відео)

Чоловік викрикував, що захопив магазин.

У магазині "секондхенду" у Дніпрі на вулиці Володимира Мономаха чоловік влаштував перформанс. Він ходив по залу і викрикував, що він захопив усіх у заручники.

Відео "захоплення" виклали у телеграм-каналі "Х* Днепр".

На кадрах видно, як огрядний чоловік у військовій формі з оголеним животом пересувається залом магазину й викрикує, що взяв усіх покупців та продавців у заручники.

"Ви всі мої заручники, ви всі захоплені. Аллах Акбар", - кричить чоловік.

Покупці спочатку налякалися, але потім подивилися, що відвідувач не зовсім тверезий, тож вирішили не звертати уваги.

Користувачі у Мережі чоловіка упізнали, говорять, що такі "гасла" він викрикує вже не вперше, і йому, скоріш за все потрібна психологічна допомога. Раніше аналогічний перформанс він влаштував поблизу "Банзая". Також відомо, що за подібні дії чоловіка вже забирали до поліції, але потім відпустили.

У магазині вживаного одягу в Дніпрі чоловік "захопив" заручників

Нагадаємо, що у Польщі "відзначився" нетверезий українець. Він украв BMW, таранив ним авто поліції та втікав від погоні на своїх двох.

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