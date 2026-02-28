Реклама

Євросоюз узгодив 20-й пакет санкцій проти Росії, який зокрема передбачає повну заборону надавання морських послуг для експортування російської сирої нафти, проте досі не ухвалив його через вето Угорщини та Словаччини. Віктор Орбан та Роберт Фіцо заблокували 20-й пакет санкцій через зупинку нафтопроводу «Дружба», яким Будапешт і Братислава отримують російську нафту.

Прокачка нафти «Дружбою» зупинилася ще 27 січня після чергового російського ракетно-дронового удару. Технологічне й допоміжне обладнання нафтопроводу (в тому числі один із найбільших нафтових резервуарів) поблизу Бродів зазнало значних пошкоджень. «Укртранснафта» оперативно проінформувала угорські та словацькі компанії про наслідки пошкоджень. Проте Орбан та Фіцо зробили вигляд, що не помітили російських атак, звинувачуючи Київ у політичній зупинці нафтопроводу й небажанні його відновлення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, оприлюднивши фото наслідків російського удару по нафтопроводу, порадив Угорщині відкрити очі й звернутися до своїх «друзів» у Москві. Натомість Будапешт і Словаччина почали погрожувати зупинкою постачань Україні електроенергії та дизелю, заблокувавши 20-й пакет санкцій проти Росії, який мали ухвалити до 24 лютого — четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. Ба більше, Віктор Орбан заблокував ще й виділення Україні 90 млрд євро кредиту ЄС.

Чим закінчиться боротьба друзів Путіна в ЄС за російську нафту? Як на це впливає наближення парламентських виборів в Угорщині? Та чи зможе Євросоюз приборкати Орбана та Фіцо? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

У середині лютого Угорщина та Словаччина призупинили поставки дизельного пального в Україну на знак протесту після зупинки транзиту російської нафти «Дружбою» після російського удару. Пізніше Братислава, як заявив Роберт Фіцо, припинила ще й аварійні постачання електроенергії до України. Будапешт на такий крок не пішов. Міністр закордонних справ Петер Сіярто пояснив це тим, що Угорщина не хоче нашкодити угорцям Закарпаття. За його словами, суперечка Будапешта «не з людьми, які живуть в Україні, а з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським».

Ще б пак угорський уряд не наважився припинити постачання електроенергії напередодні ключових для Віктора Орбана парламентських виборів 12 квітня. Останні опитування свідчать, що «Фідес» Віктора Орбана відстає від головної опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра, який довгий час був у команді Орбана, на 20%. Хоча ще в середині січня розрив складав лише 12%. Орбану навіть не допомогли передвиборчі трюки з виступом на фермі, де він власними руками на камери розрізав забиту свиню, намагаючись продемонструвати таким чином зв’язок із виборцями села.

За словами лідера «Тиси» Петера Мадяра, який критикує уряд Віктора Орбана за дружбу з Росією, майбутні парламентські вибори в Угорщині стануть референдумом про вибір між Європою та рухом у бік авторитарного режиму. Не дивлячись на великий розрив у симпатіях виборців й очевидне несприйняття ними передвиборчих прийомів влади, Орбан, який вже 16 років поспіль обіймає посаду прем’єра, пішов ще далі. Цього тижня він наказав дислокувати угорські військові підрозділи на енергетичних об’єктах країни, звинувативши Україну в буцімто підготовці атак, щоб порушити функціонування угорської енергосистеми.

Як пише Bloomberg, стикаючись із перспективою історичної поразки на виборах, Орбан зробив ставку на радикальну антиукраїнську кампанію, звинувачуючи Україну в спробах влаштувати енергетичну кризу й привести до влади на виборах в Угорщині «провоєнний і проукраїнський уряд», щоб буцімто втягнути країну у війну. Роберт Фіцо, який ще донедавна поводився більш обережно, тепер копіює політику Орбана. Й це не дивно. Чергові вибори у Словаччині мають відбутися вже наступного 2027 року, й партія Фіцо Směr-SD поступається в рейтингах опозиційній партії PS — «Прогресивна Словаччина».

Не дивлячись на публічні погрози, дані сайту європейської мережі операторів ENTSO-E свідчать, що комерційний імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини триває. Братислава зупинила лише аварійні поставки. Щодо зупинки постачань дизелю, за словами численних експертів та аналітиків, до дефіциту пального в Україні це не призведе. У п’ятницю, 27 лютого, після телефонної розмови з Володимиром Зеленським Роберт Фіцо знову звинуватив Україну в тому, що вона не зацікавлена у відновленні роботи «Дружби». Проте додав, що прийняв пропозицію Зеленського про проведення спільних переговорів щодо ремонту нафтопроводу.

Зеленський також запросив Фіцо відвідати Україну. Невідомо, чи прийняв його запрошення словацький прем’єр. Проте разом із Орбаном вони буцімто домовилися створити слідчу комісію для вивчення стану пошкоджень трубопроводу «Дружба». В Єврокомісії (ЄК) позитивно оцінили бажання угорського прем’єра надіслати до України відповідну місію. За словами речниці ЄК Анни-Кайси Ітконен, тепер потрібні наступні кроки, щоб побачити, як і в якій формі відбуватиметься ця місія.

«Зараз ми перебуваємо в контакті з українською владою з цього питання й продовжуємо працювати з нашими державами-членами для забезпечення безпеки постачання. Водночас ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов’язань, взятих на засіданні Європейської ради», — додала Ітконен.

Утім, як подолати вето Угорщини й Словаччини щодо ухвалення 20-го пакету санкції проти Росії, Брюссель не знає. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, його ухвалення — лише питання часу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що аргументи Віктора Орбана щодо блокування не є переконливими, адже він вже давно будує свою політику на антиукраїнській риториці, а в контрольованих угорським урядом ЗМІ панує «антиукраїнський психоз». Сікорський додав, що очільник «Нафтогазу» показував йому фото пошкоджень після російського удару.

«Росіяни вдарили по насосній станції в Бродах та по величезному нафтовому сховищу. Він показав мені фото палаючого резервуара та фото зламаних, непрацюючих реле й елементів технічної інфраструктури», — додав очільник польського МЗС.

Проте справа не лише в блокуванні Угорщиною та Словаччиною 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Віктор Орбан заблокував ще й важливий для України кредит ЄС на 90 млрд євро, відмовившись проголосувати за один із трьох затверджених Європарламентом документів, необхідних для виділення коштів. За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, якщо угорське вето не вдасться подолати, завжди можна повернутися до варіанту з замороженими активами Центробанку РФ. Проте, нагадаємо, що в опозиції до цього в ЄС минулого року була не лише Угорщина.

Водночас, за інформацією Politico, ЄС сподівається змінити позицію Орбана переконаннями щодо його перемоги на виборах, а не тиском. Тобто, Брюссель не застосовуватиме процедуру за статтею 7 Договору про ЄС щодо позбавлення Угорщини права голосу. В іншій статті Politico зазначає, що Будапешт блокує 20-й пакет санкцій проти Росії, щоб змусити ЄК схвалити його заявку на 16 млрд євро оборонного кредиту.

Втім, лідери ЄС розглядають ще один варіант впливу на Орбана, разом із відновленням роботи «Дружби», — застосування статті 327 Договору про функціонування ЄС. Вона передбачає, що країни, які не беруть участі в посиленій співпраці (що є правовою основою для кредиту для України) не мають права перешкоджати її реалізації іншими державами. Як відомо, коли ЄС ухвалював рішення про надання Україні позики на 90 млрд євро на два роки, було домовлено, що Угорщина, Словаччина та Чехія не братимуть участі в її фінансуванні.