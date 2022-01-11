Все засипало чорним "глітером": у Кривому Розі випав металевий дощ (відео)

Жителі міста виявили на поверхнях автівок та будівель чорну блискучу речовину.
У Кривому Розі на свята місто засипало чорними блискітками. Їх місцеві жителі виявили на поверхні автівок, які ночували на вулиці.
Відео промислового "глітеру" виклали в групі Mykrivoyrog.
На кадрах водійка авто показує хустку, якою вона пройшлася поверхнею свого авто, на якій щось схоже на мазуту з блискітками.
"Краса. Цікаво, чи тут уся таблиця Менделєєва? Друзі, чим ми дихаємо...", - прокоментувала побачене авторка.
Це викликало жваве обговорення в коментарях під дописом:
- Арселор вітає зі святами.
- І таке з авто щоранку. Якщо кілька днів не виїжджати, це все цементується і змити можна тільки оцтом.
- Після кожного дощу таке щастя.
- Це графіт, він нешкідливий...Якщо ним не дихати.
- Це - глітер для манікюру.
- Можна на метал здавати
Нагадаємо, що у Кривому Розі на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" сталася надзвичайна ситуація. Через руйнування дамби технічна вода потрапила до трубопроводу.
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