Все засипало чорним "глітером": у Кривому Розі випав металевий дощ (відео)

Все засипало чорним "глітером": у Кривому Розі випав металевий дощ (відео)

Жителі міста виявили на поверхнях автівок та будівель чорну блискучу речовину.

У Кривому Розі на свята місто засипало чорними блискітками. Їх місцеві жителі виявили на поверхні автівок, які ночували на вулиці.

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Відео промислового "глітеру" виклали в групі Mykrivoyrog.

На кадрах водійка авто показує хустку, якою вона пройшлася поверхнею свого авто, на якій щось схоже на мазуту з блискітками.

"Краса. Цікаво, чи тут уся таблиця Менделєєва? Друзі, чим ми дихаємо...", - прокоментувала побачене авторка.

Це викликало жваве обговорення в коментарях під дописом:

Арселор вітає зі святами.

І таке з авто щоранку. Якщо кілька днів не виїжджати, це все цементується і змити можна тільки оцтом.

Після кожного дощу таке щастя.

Це графіт, він нешкідливий...Якщо ним не дихати.

Це - глітер для манікюру.

Можна на метал здавати

Нагадаємо, що у Кривому Розі на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" сталася надзвичайна ситуація. Через руйнування дамби технічна вода потрапила до трубопроводу.

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