Все засипало снігом, мороз та вітер: у Мережі показали відео з вершини гори у Карпатах

Рятувальники закликають добре готуватися до зимових походів у гори.
У вівторок, 30 листопада, Карпати засипало снігом. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори.
Про це повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області.
Рятувальники закликали туристів не йти у гори через небезпечну погоду. Також у ДСНС наголосили, що ті, хто наважився на похід, повинен добре підготуватися до нього та мати необхідне спорядження.
"Звичайно, головна вимога, це зареєструватися і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах в зимовий період", - йдеться у повідомленні.
Керівник Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак опублікував у Мережі відео із вершини гори. Як видно, там сильний вітер, багато снігу та погана видимість.
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