"Все живе померло": що відомо про отруєння росіянами Десни та Сейму

На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення шкідливих речовин у водоймі.

Жителям трьох громад на Київщині категорично заборонили купатися та ловити рибу. А на Чернігівщині - масовий мор риби. Напередодні у річці Сейм, що є притокою Десни, зафіксували перевищення допустимої норми амонію і завислих речовин.

ТСН.ua збрав все, що відомо про екологічну катастрофу.

27 серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що в річці Сейм, що є притокою Десни, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Забруднення поширилося всією акваторією Сейму в Сумській області та дісталося Чернігівської, зокрема, до району Батурин.

В агентстві припустили, що річку забруднили в Росії, скидаючи відходи невідомих речовин.

Що кажуть у Київській області

У річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, які стікають течією з кордону із Росією.

Про це повідомив міський очільник Вишгорода Олексій Момот.

Саме тому жителям Броварської, Вишгородської та Пірнівської громад, через які протікає Десна, заборонили купатися та ловити рибу. Відповідне рішення ухвалили 26 серпня на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, рибалити в Десні та її затоках!" — зазначив Момот.

Обмеження діятимуть до отримання безпечних показників від екологів.

Отруєння річки Сейм

Вже 27 серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що від 14 серпня росіяни, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, спричинили масштабне забруднення водойми.

За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води річки Сейм було зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій амонію та завислих речовин. Забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області та дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба були виявлені поблизу Батурина. Річка Сейм впадає у Десну.

Небезпечні речовини вже потрапили до Десни та дістануться Чернігова сьогодні, 1 вересня, у другій половині дня.

Що кажуть у Міністерстві захисту довкілля

Річка Сейм була забруднена з території Росії. Забруднення хімічними та токсичними речовинами не було виявлене, але є забруднення органічними речовинами.

Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону Єдині новини.

Краснолуцький запевнив, що органіка потрапила в річку Сейм з території РФ. Оскільки наразі немає взаємообміну інформацією з країною-агресором, відомство не може сказати, чи це було навмисно, чи якась аварія.

Мор риби на Чернігівщині

Лише за день мешканці села Нові Млини у Чернігівській області дістали з води півтори тонни мертвої риби. Про це відомо з репортажу "Суспільного", опублікованого 29 серпня.

Староста села Надія Роєва розповіла, що у селі відчули сморід 26 серпня — за 12 днів після перших повідомлень про забруднення води.

"На 40 метрів берега десь кілограмів 100-150 риби. За своє життя я такого не бачив. Ми тут щодня купаємося. Вода була чиста – до двох метрів видимість дна була. Зараз сантиметрів 20 – вода більше не просвічується. Все живе померло. Птиці відлетіли. Було багато чапель, чайки літали, зараз нема ніякої", — поділився один із місцевих жителів.

Нижче за течією у Сосницькій громаді ситуація схожа. Села Пекарівського старостинського округу саме розташовані між Сеймом і Десною.

"Зранку пішла темна вода і з’явилась перша мертва риба, але коли я була зранку, то смороду не було чутно, а вже як була ввечері за 50 метрів до річки був сморід", — розповіла староста Тамара Степаненко.

Як повідомили пізніше, у річці Сейм на Чернігівщині виявили амоній.

Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась до села Кладьківка Чернігівської області. Триває збір та захоронення загиблої риби.

Брудна вода в Сейм на Чернігівщині прибула з Курщини

Державна екоінспекція в Чернігівській області провела лабораторні дослідження забрудненої води та дохлої риби у річці Сейм на Чернігівщині. Там припускають, що забруднена вода тече з російського села Тьоткіно на Курщині, яке межує на кордоні з Сумщиною.

Про це повідомив очільник Держекоінспекції в області Сергій Жук, пише "Суспільне".

"Тьоткіно — це перший населений пункт, де зараз ведуться активні бойові дії. І за такими непрямими ознаками всі думають, що звідти тече така вода. І, скоріш за все, вона змиває всілякий бруд з цього промислового населеного пункту. Але це тільки здогадки".

Ця вода заходить до території Сумської області вже у забрудненому вигляді: "Тобто для розуміння, це вона до нас зайшла пів доби тому. А територією Сумської області вона вже тече так тиждень".

Довідка:

Десна є однією з найбільших річок України, що протікає на півночі. Вона є правою притокою Дніпра. Довжина Десни становить приблизно 1130 км, з яких приблизно 591 км проходить територією України. Річка починається в Росії, у Смоленській області, та протікає через Сумську, Чернігівську та Київську області.

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