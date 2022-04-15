"Всепрощення" проросійським партіям не буде, ці люди понесуть відповідальність за свої злочини — Стефанчук

Наразі парламен працює над тим, щоб такі партії в мабутньому не відроджувалися.
Люди, які вчинили злочини проти держави, повині понести за це юридичну відповідальність, тому проросійським партіям більше не буде "всепрощення".
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
За його словами, в Україні вже прийнято закон про колабораціонізм, який передбачає, що проросійські партії в Україні більше існувати не можуть.
"Наступного разу ми будемо голосувати за закон про діяльність проросійських партій в межах парламенту. Безперечно, я вважаю, що більше такого загального "всепрощення" бути не може. Тому що люди, які вчинили конкретні злочини проти держави, повинні нести не якусь ефемерну політичну відповідальність, а конкретну юридичну відповідальність. Парламент працює над тим, щоб більше такого не відбулося. Ми готові поставити такі запобіжники на майбутнє", — зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні можуть звільнити депутатів , які у період дії воєнного стану перебувають за кордоном.
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