Всередині червня на горі Піп Іван лежить сніг, а температура 0°С: фото

Погода хмарна.

Станом на 07:00 понеділка, 14 червня, на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Прикарпаття і Закарпаття, лежить сніг.

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Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Зазначається, що погода хмарна. Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря 0°С.

Як повідомлялося, у Голованівському районі Кіровоградської області випав великий град . Кучугури буквально вкрили все узбіччя дороги. Відео наслідків негоди у селі Великі Трояни оприлюднили у соцмережах 13 червня.

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