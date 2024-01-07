Всеросійські сміттєзвалища: як РФ використовує окуповані території України

Росія має намір звести сміттєзвалища до 2030 року.

Росія планує збудувати на території так званої "ЛНР" шість всеросійських сміттєзвалищ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Окупаційна "влада" має намір звести сміттєзвалища до 2030 року.

"Із сміттєзвалищами справи йтимуть швидше. Ще у березні минулого року загарбники заявили по майбутнє будівництво шістьох всеросійських сміттєзвалищ у так званій "ЛНР". Наразі окреслили терміни – до 2030 року. На п’ять років швидше, ніж житло. Такі пріоритети", - написав він.

За його словами, попередньо відходи перероблятимуть у Луганську, Сєвєродонецьку та Антрациті, а сміттєперевантажувальні станції збираються зробити у Білокуракиному, Краснодоні та Первомайську.

"Ще незрозуміло, де буде гірше з екологією. На території рф такого місця не знайшлося", - зазначив він.

Нагадаємо, РФ у так званій "ЛНР" хоче поставити на "військовий облік" 16-річних хлопців.

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