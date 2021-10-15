Всесвітній день анестезіолога: Фонд Ріната Ахметова разом із лікарями рятують життя мільйонів українців

Щорічно 16 жовтня відзначається Всесвітній день анестезіолога. Це професійне свято лікарів, які гарантують безпеку пацієнта і від рішення яких іноді залежить життя людини. Особливо це стало зрозуміло в умовах пандемії COVID-19.

Фонд Ріната Ахметова вже більше 15 років системно й масштабно підтримує українську медицину. За словами Ірини Блажан, головної директорки програм Фонду, коли Україна зіткнулася з пандемією COVID-19, Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу. Він виділив понад 450 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом у рамках проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні" – частини програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

"Це найбільша, системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з новим захворюванням. У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 207 апаратів ШВЛ, більш ніж 300 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Усього допомогу Фонду отримали понад 500 медзакладів у всій країні", – розповіла Ірина Блажан.

Вона підкреслила, що масштаби цієї допомоги є безпрецедентними, а проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні" підвищив рівень якості надання медпослуг у країні. Крім того, в рамках цього проєкту Фонд Ріната Ахметова і компанія Метінвест побудують на території Авдіївської центральної міської лікарні кисневу станцію, яка забезпечить безперебійне постачання життєво необхідного газу до 81 точки в різних відділеннях лікарні. Обслуговування станції зможе здійснювати один фахівець, заправка киснем відбуватиметься на місці. Таким чином, Авдіївська лікарня отримає повністю автоматизовану систему киснепостачання.

Спеціально для лікарів, що працюють з апаратами штучної вентиляції легенів, і всіх, хто цікавиться цією темою, Фонд Ріната Ахметова спільно з Міністерством цифрової трансформації та Асоціацією анестезіологів України створили серіал "COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів". Цей оглядовий серіал у форматі мініінтерв’ю пояснює, як працюють апарати ШВЛ, розповідає про функціонал сучасних моделей цього обладнання, дає уявлення про те, що відчуває людина, коли її під’єднують до апарата, що і для чого при цьому роблять із пацієнтом лікарі.

"Завдяки серіалу лікарю не потрібно вивчати багатотомні інструкції приблизно на 800 сторінках, можна подивитися 15-хвилинний професійно знятий фільм про це за участю експерта – лікаря-анестезіолога. Це дає змогу набагато простіше освоїти нову апаратуру", – розповів президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

Серіал про роботу апаратів ШВЛ подивилися більше 185 000 разів.

До того ж, Фонд спільно з Міністерством охорони здоров’я та Асоціацією анестезіологів України провели вже три онлайн-конференції для лікарів, які працюють з апаратами штучної вентиляції легенів. Це був тригодинний вебінар, під час якого провідні експерти МОЗ ділилися з лікарями державних лікарень передовим світовим досвідом лікування COVID-19 і нюансами роботи з останніми моделями ШВЛ. Конференції подивилися більш ніж 3000 лікарів з усієї України.

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