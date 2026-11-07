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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
30k
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3 хв

Всесвітній день чоловіків: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Всесвітній день чоловіків (World Men’s Day) щорічно святкують у першу суботу листопада.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Всесвітній день чоловіків 2024 року

Всесвітній день чоловіків 2024 року / © Фото з відкритих джерел

7 листопада в світі святкують неофіційне свято — Всесвітній день чоловіків. Щорічно це свято припадає на першу суботу листопада.

Історія свята

Цей день започаткували у віденському відділенні ООН 2000 року. Всесвітній день чоловіків (World Men’s Day) щорічно відзначають у першу суботу листопада. Від того часу День чоловіків традиційно відзначається у багатьох країнах, хоч і не затверджений офіційно.

Варто зазначити, що існує ще й Міжнародний чоловічий день (International Men’s Day), який щорічно відзначається 19 листопада.

Привітання з Днем чоловіків у віршах

З Днем чоловіків вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості і миру!

Здоров’я міцного, наснаги й тепла,

Щоб доля прихильною завжди була.

Хай успіх приходить у кожну справу,

Життя дарує повагу і славу,

Хай поруч будуть рідні й друзі,

А щастя не знає у серці відсутності!

***

Нехай здоров’я буде, наче криця,

Хай мрії всі здійсняться сповна,

Хай щастя у житті твоїм іскриться,

А доля буде світла і ясна.

Хай вистачає сили і терпіння,

Хай успіх поруч крокує завжди,

Хай кожен день приносить натхнення,

А дім оберігають любов і добрі сни!

***

Мій любий, зі святом тебе я вітаю,

Здоров’я і радості щиро бажаю.

Хай доля дарує щасливі моменти,

А серце знаходить для мрій аргументи.

Хай справи вдаються, здійсняться бажання,

Хай вистачить сил на усі починання.

А я подарую любов і тепло,

Щоб нам поруч завжди затишно було!

***

Хай будуть перемоги й досягнення,

Хай здійсняться найзаповітніші прагнення,

Хай кожна дорога веде до мети,

А поруч будуть ті, з ким радісно йти.

Бажаю здоров’я, достатку й добра,

Щоб доля щасливою завжди була.

Хай мужність і мудрість допомагають,

А рідні любов’ю щодня зігрівають!

***

Зі святом чоловіків вітаю,

Щастя й радості бажаю!

Хай здоров’я не підводить,

А удача поруч ходить.

Хай збуваються всі мрії,

Хай здійсняться добрі надії,

Хай у домі буде мир,

А в душі — любов і щирість!

Картинки і листівки для привітання

З Днем чоловіків

З Днем чоловіків

Привітання з Всесвітнім днем чоловіків

Привітання з Всесвітнім днем чоловіків

Привітання із Всесвітнім Днем чоловіків

Привітання із Всесвітнім Днем чоловіків

З Днем чоловіків

З Днем чоловіків

Привітання з Днем чоловіків у прозі

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю міцного здоров’я, впевненості у власних силах, родинного затишку та успіху в усіх починаннях. Нехай поруч завжди будуть люди, які цінують, поважають і підтримують, а кожен день приносить нові можливості, приємні зустрічі та приводи для радості. Миру, добробуту й щастя!

***

Зі святом, мій коханий! Бажаю тобі сил для здійснення найсміливіших задумів, мудрості для важливих рішень і натхнення для нових перемог. Нехай у житті буде більше щасливих моментів, щирих усмішок і приводів пишатися собою. Дякую за твою турботу, підтримку та тепло. Нехай усі твої мрії стають реальністю, а вдома завжди чекають любов і затишок!

***

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю тобі міцного здоров’я, довгих щасливих років, душевного спокою та невичерпної енергії. Нехай життя тішить добрими новинами, близькі дарують любов і увагу, а всі труднощі залишаються позаду. Дякую за мудрість, підтримку й турботу. Нехай кожен день буде наповнений теплом, повагою та щасливими митями!

***

З Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю впевнено рухатися до своїх цілей, знаходити гідні рішення навіть у складних ситуаціях і завжди мати сили для нових звершень. Нехай робота приносить задоволення, фінанси дають свободу вибору, а відпочинок допомагає відновлювати енергію. Бажаю надійних друзів, міцного здоров’я, сімейного благополуччя та успіху в усьому!

***

Зі святом чоловіків! Бажаю миру, здоров’я, добробуту та впевненості в завтрашньому дні. Нехай вистачає сил долати перешкоди, мудрості — приймати правильні рішення, а часу — на найважливіших людей і справжні захоплення. Нехай у серці живе спокій, у домі панує любов, а кожен новий день відкриває хороші перспективи!

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