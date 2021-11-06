Всесвітній день чоловіків: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Всесвітній день чоловіків (World Men's Day) щорічно відзначають у першу суботу листопада.
6 листопада в світі відзначається неофіційне свято - Всесвітній день чоловіків. Щорічно це свято відзначається в першу суботу листопада.
Історія свята
Цей день започаткували у віденському відділенні ООН за ініціативи колишнього президента СРСР Михайла Горбачова 2000 року. Всесвітній день чоловіків (World Men's Day) щорічно відзначають у першу суботу листопада. Від того часу День чоловіків традиційно відзначається у багатьох країнах, хоч і не затверджений офіційно.
Варто зазначити, що існує ще й Міжнародний чоловічий день (International Men's Day), який щорічно відзначається 19 листопада.
Привітання з Днем чоловіків у віршах
З днем святковим, коханий, вітаю,
Побажань моїх безліч тобі,
Чоловік ти найкращий, я знаю,
Поруч будеш в боротьбі.
Хай в житті все складається добре,
І в роботі не буде проблем,
По життю йди завжди енергійно,
В серці з добрим яскравим вогнем.
***
Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!
***
Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День чоловіків!
***
Наш милий і любий, найкращий у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку на знав, ми просимо в долі,
Добра тобі й радості, рідний, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!
Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди,
І щоб міцно тримались гілочки одного роду.
***
Прекрасний чоловік, батько, сім'янин —
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати — відпочивай.
Кар'єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!
Бути улюбленцем удачі
Побажаю на додачу,
Бадьорість духу не втрачати
І в усьому процвітати!
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем чоловіків у прозі
Сьогодні в саме серце листопада вдарило дуже красиве і мужнє свято – Всесвітній день чоловіків. Саме цього дня ми вітаємо наших улюблених друзів, сусідів, родичів, наших лицарів і захисників. Давайте не будемо бажати їм нічого, крім здоров’я й щастя. Решту вони знайдуть собі самі.
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Дорогі чоловіки! Ми цінуємо вашу внутрішню силу і ніжність, мужність і вміння відчувати, вміння бути рішучими і турботливими. Тому бажаємо вам ніколи не втрачати себе і завжди залишатися такими, якими ви є - гідними, хорошими і добрими людьми! Спасибі, дорогі чоловіки, що ви у нас є!
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Вітаємо вас, наші дорогі чоловіки, колеги, соратники, наші годувальники і найдорожчі половинки! У день чоловіків ми хочемо вам дати своє, зовсім не суворе, але все-таки напуття, — гуляйте, веселіться, але не забувайте про те, що ми турбуємося за вас. Ви — наше все. Ми дуже любимо вас і бажаємо щастя.
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Наші гаряче улюблені чоловіки, вітаємо! Будьте нашими захисниками, підтримкою і опорою! Працюйте в задоволення, відпочивайте зі смаком, а в будь-якій важливій справі успішно перемагайте!
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