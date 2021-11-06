Всесвітній день чоловіків: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Всесвітній день чоловіків (World Men's Day) щорічно відзначають у першу суботу листопада.

6 листопада в світі відзначається неофіційне свято - Всесвітній день чоловіків. Щорічно це свято відзначається в першу суботу листопада.

Історія свята

Цей день започаткували у віденському відділенні ООН за ініціативи колишнього президента СРСР Михайла Горбачова 2000 року. Всесвітній день чоловіків (World Men's Day) щорічно відзначають у першу суботу листопада. Від того часу День чоловіків традиційно відзначається у багатьох країнах, хоч і не затверджений офіційно.

Варто зазначити, що існує ще й Міжнародний чоловічий день (International Men's Day), який щорічно відзначається 19 листопада.

Привітання з Днем чоловіків у віршах

З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим яскравим вогнем.

***

Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!

Великі надії на вас покладаємо.

Будьте здорові, кохані, багаті,

Доброї роботи, гідної зарплати!

***

Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День чоловіків!

***

Наш милий і любий, найкращий у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у тебе було.

Щоб смутку на знав, ми просимо в долі,

Добра тобі й радості, рідний, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба!

Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди,

І щоб міцно тримались гілочки одного роду.

***

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин —

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати — відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

Бути улюбленцем удачі

Побажаю на додачу,

Бадьорість духу не втрачати

І в усьому процвітати!

Картинки і листівки для привітання

З Днем чоловіків

Привітання з Всесвітнім днем чоловіків

Привітання із Всесвітнім Днем чоловіків

З Днем чоловіків

Привітання з Днем чоловіків у прозі

Сьогодні в саме серце листопада вдарило дуже красиве і мужнє свято – Всесвітній день чоловіків. Саме цього дня ми вітаємо наших улюблених друзів, сусідів, родичів, наших лицарів і захисників. Давайте не будемо бажати їм нічого, крім здоров’я й щастя. Решту вони знайдуть собі самі.

***

Дорогі чоловіки! Ми цінуємо вашу внутрішню силу і ніжність, мужність і вміння відчувати, вміння бути рішучими і турботливими. Тому бажаємо вам ніколи не втрачати себе і завжди залишатися такими, якими ви є - гідними, хорошими і добрими людьми! Спасибі, дорогі чоловіки, що ви у нас є!

***

Вітаємо вас, наші дорогі чоловіки, колеги, соратники, наші годувальники і найдорожчі половинки! У день чоловіків ми хочемо вам дати своє, зовсім не суворе, але все-таки напуття, — гуляйте, веселіться, але не забувайте про те, що ми турбуємося за вас. Ви — наше все. Ми дуже любимо вас і бажаємо щастя.

***

Наші гаряче улюблені чоловіки, вітаємо! Будьте нашими захисниками, підтримкою і опорою! Працюйте в задоволення, відпочивайте зі смаком, а в будь-якій важливій справі успішно перемагайте!

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