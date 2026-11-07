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Всесвітній день чоловіків: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
Всесвітній день чоловіків (World Men’s Day) щорічно святкують у першу суботу листопада.
7 листопада в світі святкують неофіційне свято — Всесвітній день чоловіків. Щорічно це свято припадає на першу суботу листопада.
Історія свята
Цей день започаткували у віденському відділенні ООН 2000 року. Всесвітній день чоловіків (World Men’s Day) щорічно відзначають у першу суботу листопада. Від того часу День чоловіків традиційно відзначається у багатьох країнах, хоч і не затверджений офіційно.
Варто зазначити, що існує ще й Міжнародний чоловічий день (International Men’s Day), який щорічно відзначається 19 листопада.
Привітання з Днем чоловіків у віршах
З Днем чоловіків вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості і миру!
Здоров’я міцного, наснаги й тепла,
Щоб доля прихильною завжди була.
Хай успіх приходить у кожну справу,
Життя дарує повагу і славу,
Хай поруч будуть рідні й друзі,
А щастя не знає у серці відсутності!
***
Нехай здоров’я буде, наче криця,
Хай мрії всі здійсняться сповна,
Хай щастя у житті твоїм іскриться,
А доля буде світла і ясна.
Хай вистачає сили і терпіння,
Хай успіх поруч крокує завжди,
Хай кожен день приносить натхнення,
А дім оберігають любов і добрі сни!
***
Мій любий, зі святом тебе я вітаю,
Здоров’я і радості щиро бажаю.
Хай доля дарує щасливі моменти,
А серце знаходить для мрій аргументи.
Хай справи вдаються, здійсняться бажання,
Хай вистачить сил на усі починання.
А я подарую любов і тепло,
Щоб нам поруч завжди затишно було!
***
Хай будуть перемоги й досягнення,
Хай здійсняться найзаповітніші прагнення,
Хай кожна дорога веде до мети,
А поруч будуть ті, з ким радісно йти.
Бажаю здоров’я, достатку й добра,
Щоб доля щасливою завжди була.
Хай мужність і мудрість допомагають,
А рідні любов’ю щодня зігрівають!
***
Зі святом чоловіків вітаю,
Щастя й радості бажаю!
Хай здоров’я не підводить,
А удача поруч ходить.
Хай збуваються всі мрії,
Хай здійсняться добрі надії,
Хай у домі буде мир,
А в душі — любов і щирість!
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем чоловіків у прозі
Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю міцного здоров’я, впевненості у власних силах, родинного затишку та успіху в усіх починаннях. Нехай поруч завжди будуть люди, які цінують, поважають і підтримують, а кожен день приносить нові можливості, приємні зустрічі та приводи для радості. Миру, добробуту й щастя!
***
Зі святом, мій коханий! Бажаю тобі сил для здійснення найсміливіших задумів, мудрості для важливих рішень і натхнення для нових перемог. Нехай у житті буде більше щасливих моментів, щирих усмішок і приводів пишатися собою. Дякую за твою турботу, підтримку та тепло. Нехай усі твої мрії стають реальністю, а вдома завжди чекають любов і затишок!
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Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю тобі міцного здоров’я, довгих щасливих років, душевного спокою та невичерпної енергії. Нехай життя тішить добрими новинами, близькі дарують любов і увагу, а всі труднощі залишаються позаду. Дякую за мудрість, підтримку й турботу. Нехай кожен день буде наповнений теплом, повагою та щасливими митями!
***
З Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю впевнено рухатися до своїх цілей, знаходити гідні рішення навіть у складних ситуаціях і завжди мати сили для нових звершень. Нехай робота приносить задоволення, фінанси дають свободу вибору, а відпочинок допомагає відновлювати енергію. Бажаю надійних друзів, міцного здоров’я, сімейного благополуччя та успіху в усьому!
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Зі святом чоловіків! Бажаю миру, здоров’я, добробуту та впевненості в завтрашньому дні. Нехай вистачає сил долати перешкоди, мудрості — приймати правильні рішення, а часу — на найважливіших людей і справжні захоплення. Нехай у серці живе спокій, у домі панує любов, а кожен новий день відкриває хороші перспективи!