Всесвітній день дитини: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята / © Pexels

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20 листопада в усьому світі щорічно святкують Всесвітній день дитини. Це свято відзначається як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

Історія свята

1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування цієї дати як дня світового братства та взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі. Саме у цей день — 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року — Конвенцію про права дитини. Від 1990 року у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.

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За даними ООН, щороку одинадцять мільйонів дітей помирають, не доживши до свого п’ятого дня народження, ще десятки мільйонів залишаються фізично чи розумово хворими, не маючи змоги дорослішати, жити і розвиватися. Багато з цих смертей викликані хворобами, що легко запобігають або легко виліковуються; інші — згубними наслідками злиднів, невігластва, дискримінації та насильства. Всі разом ці причини завдають тяжких втрат сім’ям, громадам, державам та усьому світу. Тож цей день покликаний ще раз привернути увагу суспільства до преблими захисту дітей та розвитку середовища, дружнього по відношенню до малечі у всьому світі.

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Привітання з Всесвітнім днем дітей у прозі

Вітаю з Всесвітнім днем дитини! Нехай кожне дитинство буде сповнене радості, веселих ігор, щирого сміху та приємних відкриттів. Бажаю всім дітям зростати здоровими, щасливими й оточеними любов’ю. Нехай поруч завжди будуть дорослі, які підтримають, захистять і допоможуть здійснити найзаповітніші мрії!

Зі Всесвітнім днем дитини

Зі святом усіх маленьких мрійників і дослідників! Бажаю, щоб дитячі очі завжди світилися від щастя, кожен день приносив нові враження, а світ навколо був добрим і безпечним. Нехай у кожної дитини буде любляча родина, вірні друзі, цікаві захоплення та безліч приводів для усмішки!

Привітання зі Всесвітнім днем дитини

З Всесвітнім днем дитини! Нехай кожен хлопчик і кожна дівчинка мають можливість навчатися, гратися, дружити, подорожувати та сміливо будувати плани на майбутнє. Бажаю всім дітям мирного неба, міцного здоров’я, родинного затишку й щасливих років дитинства. Нехай жодна дитяча мрія не залишається нездійсненною!

Привітання зі Всесвітнім днем дитини

Вітаю з чудовим святом — Всесвітнім днем дитини! Бажаю маленьким серцям великого щастя, цікавих пригод, яскравих емоцій і справжніх друзів. Нехай дитинство буде казковим, кожен ранок починається з усмішки, а поруч завжди будуть люди, готові подарувати тепло, турботу та любов!

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Привітання зі Всесвітнім днем дитини

З Всесвітнім днем дитини! Нехай у кожній родині панують любов, взаєморозуміння та підтримка. Бажаю дітям рости допитливими, сміливими й упевненими у власних силах, знаходити радість у маленьких речах і ніколи не боятися мріяти. А батькам — терпіння, мудрості та якомога більше щасливих моментів поруч зі своїми дітьми. Нехай дитячі роки залишають лише найтепліші спогади!

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