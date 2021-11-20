Всесвітній день дитини: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Саме у цей день – 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини.

20 листопада в усьому світі щорічно відзначається Всесвітній день дитини. Це свято відзначається як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

Історія свята

1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування цієї дати як дня світового братства та взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі. Саме у цей день – 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини. Від 1990 року у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.

За даними ООН, щороку одинадцять мільйонів дітей помирають, не доживши до свого п'ятого дня народження, ще десятки мільйонів залишаються фізично чи розумово хворими, не маючи змоги дорослішати, жити і розвиватися. Багато з цих смертей викликані хворобами, що легко запобігають або легко виліковуються; інші - згубними наслідками злиднів, невігластва, дискримінації та насильства. Всі разом ці причини завдають тяжких втрат сім'ям, громадам, державам та усьому світу. Тож цей день покликаний ще раз привернути увагу суспільства до преблими захисту дітей та розвитку середовища, дружнього по відношенню до малечі у всьому світі.

Привітання з Всесвітнім днем дітей у віршах

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає!

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти "синок"

Недавно також був дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд…

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив Ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у Всесвітній День Дитини

Навчіться їх не ображати!

***

Усюди радісні діти,

І зрозуміло в цю мить:

Дорослі живуть на світі

Заради них і лише для них!

Нехай же світ сміється дзвінко!

Нехай розжене сонце тінь!

"З Всесвітнім днем дитини!" –

Прокричу я в цей день!

***

Є маленькі люди на планеті,

Невгамовні, часом смішні, діти.

З щирими та добрими серцями,

З допитливими і чистими очима.

Вони гідні найкращої долі.

Нехай ніколи їх не спіткає горе.

Нехай діти всієї Землі сміються дзвінко.

Хай живе Всесвітній День дитини!

***

Нехай щасливі будуть всі діти на світі,

Сміються, співають, веселяться юрбою.

Нехай ласкаво сонечко в небі всім світить

І щастя крокує кулею земною.

***

Сонце, дощик, негода

Не створять нам перешкод,

Якщо чути дитячий голос,

Якщо поруч дзвінкий сміх.

Надбання народу,

У вашому майбутньому - успіх,

День дитини - свято року,

Вітаю з ним нас усіх!

Картинки і листівки до Всесвітнього дня дітей

Зі Всесвітнім днем дитини

Привітання зі Всесвітнім днем дитини

Привітання зі Всесвітнім днем дитини

Привітання зі Всесвітнім днем дитини

Привітання з Всесвітнім днем дітей у прозі

Вітаємо зі Всесвітнім днем дитини. Бажаємо кожен день зустрічати з посмішкою і гарним настроєм, бажаємо, щоб кожна мить дитинства була наповнена щастям, радістю і чудесами.

***

Вітаємо зі Всесвітнім днем дитини! Бажаємо солодощів і радощів, веселощів і чудових друзів, чудових пригод і удачі, щасливого дитинства і забавних ідей. Ніколи не сумуй, вір в свої мрії, радуй батьків і дивуй весь цей світ!

***

Вітаю дітей всієї планети, цікавих чомучок і улюблених чекупілок. Нехай щасливими будуть ясні дитячі очі, нехай вони завжди світяться радістю, здоровим цікавістю і щирим подивом. Нехай дитяча енергія і бажання все встигнути заряджає всіх на світі. Нехай кожен малюк на землі буде захищений і обласканий батьками.

***

Діти - це найдорожче, саме безцінне, найчистіше і світле, що є на нашій планеті. Нехай кожна дитина буде щаслива, усміхнена і здорова! Зі святом!

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