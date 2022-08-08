Всесвітній день кішки 2022: картинки українською, привітання для пухнастиків та їхніх господарів

8 серпня - Всесвітній день кішки. Не забудьте привітати своїх пухнастиків теплими словами та подарувати їм смаколики. А ТСН.ua підготував для вас приємні привітання у віршах та прозі, картинки зі святом.

Всесвітній день кішки: привітання в прозі та віршах

Сьогодні вітаю з Всесвітнім днем кішок! Хочу побажати, щоб ваші вихованці завжди були грайливими, ніжними і веселими. Нехай вони радують своїм муркотінням, надихають любов’ю. Любіть своїх пухнастиків.

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День сьогодні незвичайний,

пухнастий м'якенький,

Кішечки справляють свято,

"Мур-р-р" звучить тихенько.

Всім хвостатим та смугастим

Здоров'я бажаю,

А господарів з днем прекрасним

Ніжно вітаю.

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З Всесвітнім днем кішок! Нехай пухнасті вихованці будуть завжди ласкавими, ніжними і милими. Нехай вони будуть вашим заспокоєнням і приносять щастя в дім. Бажаю вашим пухнастим грудочкам здоров’я, грайливості, слухняності.

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Забудемо сьогодні про тапок і віник,

Про грумінг котячий і аутотренінг,

Забудемо про страшне слово "Фу, брись",

І лагідно скажемо: "З днем кішок, мій кісь"!

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Вітаю з Днем кішок, зі святом ніжності, тепла та ласки від домашніх улюбленців. Бажаю, щоб ці чудові істоти завжди зігрівали нас своєю любов’ю, щоб усі кішки та коти на планеті жили гідним життям, а їхні м'які лапки допомагали розслабитися після важкого трудового дня.

Картинки українською мовою на Всесвітній день кішки

Всесвітній день кішок / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день кішок / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день кішок / Фото: ТСН.ua

Всесвітній день кішок / Фото: ТСН.ua