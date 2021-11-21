Всесвітній день привітань: найкращі поздоровлення у віршах, прозі, картинках, історія свята

Цього дня можна надіслати кілька теплих строк або гарних листівок своїм близьким і рідним.

Всесвітній день привітань (World Hello Day) відзначається щороку 21 листопада. Його головна мета — звернути увагу суспільства на важливість особистого спілкування для збереження миру. Адже лише за допомогою доброго спілкування можна вирішити практично будь-які конфлікти.

Історія свята

Свято привітань придумали 1973 року два брати-американці Майкл і Брайєн Маккомак у розпал холодної війни, у відповідь на конфлікт між Єгиптом та Ізраїлем. День був потрібний як знак протесту проти посилення міжнародної напруженості.

"Потрібен простий, але ефективний вчинок", — вирішили брати і надіслали листи з привітаннями на всі кінці світу. Вони нікому не нав'язували своїх ідей боротьби за мир у всьому світі та зниження міжнародної напруженості. Вони лише просили адресата привітати ще когось, ще ну бодай чоловік десять!

Ця ідея була підтримана у понад 180 країнах. Від того часу Всесвітній день привітань відзначають і громадяни всіх професій та вікових груп, і великі політичні лідери, і промислові магнати, і всесвітньо відомі особистості кіно та телебачення. Чудовий привід привітати своїх близьких та друзів та підняти їм настрій гарними листівками або теплими поздоровленнями.

Картинки і листівки до Всесвітнього дня привітань

Привітання з Днем вітань

Привітання з Днем вітань

Привітання із Всесвітнім днем вітань

Привітання з Днем вітань

Привітання до Всесвітнього дня привітань

Я бажаю щастя море

І успіхів океан.

Сонце хай свій теплий промінчик

Від душі подарує Вам.

***

Сьогодні я хочу побажати тобі всього, про що ти мрієш! Нехай за тобою слідом завжди невідступно слідує удача і ніколи не відступає ні на крок. Нехай настрій кожен день буде на висоті, а життєва енергія б’є ключем. Ще хочу від щирого серця побажати, щоб все задумане тобою завжди збувалося легко, і щоб доля твоя складалася, немов чарівна казка. Щастя тобі!

***

Бажаю, море добра, океан удачі і цілу гору щастя! Нехай гроші ніколи не закінчуються, здоров’я не зменшується, а настрій завжди буде святковий. Нехай доля тебе щиро любить, а все хороше в твоєму житті росте день за днем!

***

Щастя бажаю великого, безмежного,

Теплого, немов з малиною чайок.

Все, що сьогодні зветься надіями,

Нехай виповнюється з точністю в строк!

***

Бажаю щастя і добра,

Друзів хороших і тепла,

Щасливих днів, блаженних снів,

Великих надій, хмільних бенкетів,

Сміятися, пісні співати, любити,

Велике життя до дна випити!

***

Нехай кожен новий день буде сповнений ніжності і любові, посмішок і квітів, і кожна мить дарує лише щастя і радість!

***

Нехай в твоє життя постукає величезне щастя і залишиться назавжди! Бажаю, щоб кожна прожита мить залишалося в пам’яті у вигляді світлих, приємних і нескінченно щасливих спогадів! І нехай радісні моменти не припиняються ніколи, але з кожним днем роблять твою життєву долю лише яскравіше, яскравіше і веселіше!

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